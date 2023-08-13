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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu
Giriş Tarihi: 13.08.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:23

Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusu yeni hafta için yanıt aramaya başladı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yapım, bugün haftanın final bölümü ile yayına veriliyor. Bu noktada ise yarışmanın sıkı takipçileri 11 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı sorularını gündeme taşıdı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim son dakika bugün açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, 11 Ağustos 2023 puan durumu ile yanıtlar…

Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı gelin kaynana yarışmasında yeni haftanın final bölümü gelip çattı. Bugün hafta boyunca yeteneklerini sergileyen gelinler arasından en yüksek puan alan isim, 10 altın bileziğe kavuştu. En düşük puana sahip olan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda etti. Şimdi izleyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya kim veda etti sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün belli oldu. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 11 Ağustos 2023 puan durumu ile altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu

11 AĞUSTOS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 238. Hafta 10 altın bileziği kazanan gelin belli oldu.

Hafta toplamında yüksek ve eşit puanları toplayan gelinler Tuğba Erurul ile Melike Denktaş oldu!

Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 10 altın bileziğin sahibi ELİF olmuştu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu

11 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 238. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!

Hafta toplamında düşük puanları Elif Akçam ile Ayşegül Torun aldı ve yarışmaya veda eden gelin belli oldu!

Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta 1190. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında gelinlerden yüksek puanları Melike Denktaş ile Tuğba Erurul aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 AĞUSTOS 2023

Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak 10 Ağustos Perşembe gününe ait puan durumu şöyle:

Tuğba: 20

Melike: 12

Elif: 10

Ayşegül: 6

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