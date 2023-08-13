Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı gelin kaynana yarışmasında yeni haftanın final bölümü gelip çattı. Bugün hafta boyunca yeteneklerini sergileyen gelinler arasından en yüksek puan alan isim, 10 altın bileziğe kavuştu. En düşük puana sahip olan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda etti. Şimdi izleyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya kim veda etti sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün belli oldu. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 11 Ağustos 2023 puan durumu ile altınları kazanan isim…