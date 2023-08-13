Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu

Giriş Tarihi: 13.08.2023 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:23
Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusu yeni hafta için yanıt aramaya başladı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yapım, bugün haftanın final bölümü ile yayına veriliyor. Bu noktada ise yarışmanın sıkı takipçileri 11 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı sorularını gündeme taşıdı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim son dakika bugün açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, 11 Ağustos 2023 puan durumu ile yanıtlar…