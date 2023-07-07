Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda, 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kayınvalidesi bugün belli olacak. İzleyiciler ise her hafta olduğu gibi bu Cuma da Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 7 altın bileziği kim aldı sorularına yanıt arıyor. 7 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Peki, 7 Temmuz Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar…