Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Beş gün boyunca istenen yemekleri en lezzetli şekilde yaparak en yüksek puanı elde eden gelin, altın bileziğe kavuşacak. Rakiplerinden daha düşük puan alan gelin ise yapıma veda edecek. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi