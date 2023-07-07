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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi
Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:58

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Beş gün boyunca istenen yemekleri en lezzetli şekilde yaparak en yüksek puanı elde eden gelin, altın bileziğe kavuşacak. Rakiplerinden daha düşük puan alan gelin ise yapıma veda edecek. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda, 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kayınvalidesi bugün belli olacak. İzleyiciler ise her hafta olduğu gibi bu Cuma da Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 7 altın bileziği kim aldı sorularına yanıt arıyor. 7 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Peki, 7 Temmuz Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 7 Temmuz birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

23 HAZİRAN GELİNİM MUTFKATA PUAN DURUMU

Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puan alan yarışmacı bugün belli oluyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 22 puanla Tuğba oldu..

4 kayınvalide ve sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında puanlama devam ediyor. Günün birincisi 19 puanla Gönül oldu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi
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