Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 11:45

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 9 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları gündemdeki yerini aldı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda, 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kayınvalidesi bugün belli olacak. İzleyiciler ise her hafta olduğu gibi bu Cuma da Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 7 altın bileziği kim aldı sorularına yanıt arıyor. 9 Haziran puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Peki, 9 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar…