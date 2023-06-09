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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 9 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 11:45

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 9 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları gündemdeki yerini aldı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda, 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kayınvalidesi bugün belli olacak. İzleyiciler ise her hafta olduğu gibi bu Cuma da Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 7 altın bileziği kim aldı sorularına yanıt arıyor. 9 Haziran puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Peki, 9 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 9 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 9 Haziran puan durumu haftanın finali ile araştırmaları hız kazandı. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Beş gün boyunca istenen yemekleri en lezzetli şekilde yaparak en yüksek puanı elde eden gelin, 7 altın bileziğe kavuşacak. Rakiplerinden daha düşük puan alan gelin ise yapıma veda edecek. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 9 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 9 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

9 HAZİRAN 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Bu haftanın kazanan yarışmacısı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi TUĞBA olmuştu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 9 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim de henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim de Tuğba olmuştu.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 9 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

9 HAZİRAN 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen yarışmacı henüz netleşmedi. Yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 9 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 HAZİRAN 2023

Gelinim Mutfakta 9 Haziran 2023 puan durumu belli olmadı. Düne ait puan tablosu ise şu şekildeydi:

Tuğba: 16

Miyase: 15

Kader: 13

Gamze: 14

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