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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta neden yok, final mi verdi, yayından mı kaldırıldı?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 16:22

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta neden yok, final mi verdi, yayından mı kaldırıldı?

Gelinim Mutfakta neden yok sorusu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından soruluyor. Hafta içi her gün 13.00 itibariyle Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programının yeni bölümü için bugün ekran başında bekleyen binlerce kişi yayın akışında programı göremeyince "Gelinim Mutfakta yayından mı kaldırıldı, bitti mi, yeni bölüm neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dört gelinin dört kayınvalidesiyle yarıştığı yemek yarışması Nursel Ergin' in renkli sunumuyla hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyordu. Peki, Gelinim Mutfakta nede yok, yayından mı kaldırıldı, bitti mi? İşte, yanıtı…

Gelinim Mutfakta NEDEN YOK, yayından mı kaldırıldı? Kanal D Gelinim Mutfakta final mi yaptı, yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?

Günün en yüksek puanını alan gelinin çeyrek altın aldığı, haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan gelinine 7 altın bilezik ödülünün verildiği yarışma programı Gelinim Mutfakta 2018'den beri Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Hafta içi her gün 13.00'de başlayan yapımın bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Bu sebeple yarışmanın sıkı takipçileri "Gelinim Mutfak' ta neden yok, sezon finali mi yaptı, yayından mı kaldırıldı?" sorularına yanıt arıyor. Yayınlandığı ilk günden beri sık sık sunucu değişikliğine giden programı en son Nursel Ergin sunuyordu. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, tekrar yayınlanmayacak mı? İşte, yanıtı…

Gelinim Mutfakta NEDEN YOK, yayından mı kaldırıldı? Kanal D Gelinim Mutfakta final mi yaptı, yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta, Karga Film imzalı, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır.

Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü 26 Haziran 2023 tarihli Kanal D yayın akışında yer almıyor. 26 Haziran ile 30 Haziran haftasında ekrana gelmesi gereken Gelinim Mutfakta, bayram nedeniyle bir hafta boyunca yayından kaldırılmıştır.

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Gelinim Mutfakta NEDEN YOK, yayından mı kaldırıldı? Kanal D Gelinim Mutfakta final mi yaptı, yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMA KURALLARI

1 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir. Kayınvalideler de gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altını alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 7 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

Eğer herhangi bir yarışmacı yemekte malzemesini eksik kullanırsa -2 ceza puanı alır. Eğer gelinler eşit puan alırlarsa eşit puan alan gelinler kuraya girer. Kurada kayınvalide topun birini kaldırıp sunucuya verir. Topun içinde hangi gelinin adı çıkarsa çeyrek ona verilir

Gelinim Mutfakta NEDEN YOK, yayından mı kaldırıldı? Kanal D Gelinim Mutfakta final mi yaptı, yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?

Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Yarışmayı ilk 2 sezon Fatih Ürek sundu. 2. sezonun bitmesiyle programın sunucusu Fatih Ürek programdan ayrılınca yerine Onur Büyüktopçu geldi. Fakat Büyüktopçu, 2020'nin sonunda programdan ayrılınca yerine Seda Sayan'ın geldiği Kanal D tarafından duyuruldu.

Gelinim Mutfakta NEDEN YOK, yayından mı kaldırıldı? Kanal D Gelinim Mutfakta final mi yaptı, yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?

Seda Sayan da 3. sezon finalinde programa veda edince 4. sezonun sunuculuğu için Demet Akalın'ın geldiği kendi sosyal medya hesabından duyuruldu. Daha sonra Demet Akalın 4. sezonun ortasında başarısız performansı ve disiplinsiz tavırları nedeniyle sözleşmesi feshedildi.

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