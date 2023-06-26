GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta neden yok, final mi verdi, yayından mı kaldırıldı?

Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
16:22
Gelinim Mutfakta neden yok sorusu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından soruluyor. Hafta içi her gün 13.00 itibariyle Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programının yeni bölümü için bugün ekran başında bekleyen binlerce kişi yayın akışında programı göremeyince "Gelinim Mutfakta yayından mı kaldırıldı, bitti mi, yeni bölüm neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dört gelinin dört kayınvalidesiyle yarıştığı yemek yarışması Nursel Ergin' in renkli sunumuyla hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyordu. Peki, Gelinim Mutfakta nede yok, yayından mı kaldırıldı, bitti mi? İşte, yanıtı…