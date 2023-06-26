GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta neden yok, final mi verdi, yayından mı kaldırıldı?

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMA KURALLARI

1 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir. Kayınvalideler de gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altını alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 7 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

Eğer herhangi bir yarışmacı yemekte malzemesini eksik kullanırsa -2 ceza puanı alır. Eğer gelinler eşit puan alırlarsa eşit puan alan gelinler kuraya girer. Kurada kayınvalide topun birini kaldırıp sunucuya verir. Topun içinde hangi gelinin adı çıkarsa çeyrek ona verilir