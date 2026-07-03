Gelinim Mutfakta’da 50 bileziği kim kazandı? 8.Sezon finali şampiyonu belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da haftalardır devam eden rekabet, sezon finaliyle sona erdi. Final gününde en yüksek puanı almak ve 50 altın bileziğin sahibi olmak için tezgâh başına geçen gelinler, hazırladıkları tabaklarla jüri karşısına çıktı. Gün sonunda yapılan puanlamanın ardından Gelinim Mutfakta 8. sezon finali şampiyonu açıklandı.