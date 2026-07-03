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Giriş Tarihi: 03.07.2026 16:54

Gelinim Mutfakta'da 50 bileziği kim kazandı? 8.Sezon finali şampiyonu belli oldu!

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük ödül olan 50 altın bilezik için mutfakta hünerlerini sergileyen finalistler arasında kazanan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da 50 bileziği kim kazandı? İşte, 8. sezon finali şampiyonu…

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Gelinim Mutfakta’da 50 bileziği kim kazandı? 8.Sezon finali şampiyonu belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da haftalardır devam eden rekabet, sezon finaliyle sona erdi. Final gününde en yüksek puanı almak ve 50 altın bileziğin sahibi olmak için tezgâh başına geçen gelinler, hazırladıkları tabaklarla jüri karşısına çıktı. Gün sonunda yapılan puanlamanın ardından Gelinim Mutfakta 8. sezon finali şampiyonu açıklandı.

Gelinim Mutfakta’da 50 bileziği kim kazandı? 8.Sezon finali şampiyonu belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA'DA SON BEŞİBİRYERDE'Yİ KİM KAZANDI?

Sezon finali gününde son beşibiryerde için Tuğba ve Aysun aynı puanı alarak kuraya kaldı. Günün birincisi ve beşibiryerdenin sahibi Aysun oldu.

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Gelinim Mutfakta’da 50 bileziği kim kazandı? 8.Sezon finali şampiyonu belli oldu!

8. SEZON FİNALİNDE KİM ŞAMPİYON OLDU?

Sezon finali gününde yarışmacılar kayınvalideleriyle birlikte yemek yaparak eski yarışmacıların karşısına çıktı. Sezon finalinde şampiyonluğa ilk veda eden isim Hatice gelin oldu. Final puanlaması sonucunda 50 altın bileziğin sahibi Tuğba gelin oldu. Gelinim Mutfakta 8. sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak bilezik ödülünü kazandı.

Gelinim Mutfakta’da 50 bileziği kim kazandı? 8.Sezon finali şampiyonu belli oldu!

FİNAL HAFTASI PUAN DURUMU (3 TEMMUZ 2026)

  • HATİCE- 68 PUAN
  • AYSUN- 68 PUAN
  • CEMİLE- 69 PUAN
  • TUĞBA- 70 PUAN

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