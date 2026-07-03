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Gelinim Mutfakta'da 50 bileziği kim kazandı? 8.Sezon finali şampiyonu belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 16:54
Gelinim Mutfakta'da 50 bileziği kim kazandı? 8.Sezon finali şampiyonu belli oldu!
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük ödül olan 50 altın bilezik için mutfakta hünerlerini sergileyen finalistler arasında kazanan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da 50 bileziği kim kazandı? İşte, 8. sezon finali şampiyonu…