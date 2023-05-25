Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle tek parça kesintisiz!
Giriş Tarihi: 25.05.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 18:26

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle tek parça kesintisiz!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle araştırması yapılıyor. Show TV'nin sevilen dizilerinden, başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin gibi isimlerin yer aldığı dizi final yapıyor. Son bölümde "Sadi ikinci bir şansla girdiği liseden kaçak bir mahkum olarak çıkma raddesine gelmişken, 12-B buna izin vermemek için elinden geleni yapar." Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41. bölüm izle ekranı üzerinden seyirciler dizinin finali takip etmek istiyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle izle tek parça full

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle tek parça kesintisiz!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi full izle ekranı araştırılıyor. Final bölümünde "Taylan hastaneye geldiğinde şüpheleri doğrultusunda ameliyathaneye girmeye karar verir ama gördüğü manzara hoşuna gitmeyecektir." Show TV ekranlarında ikinci sezonunu geçiren dizi, 25 Mayıs akşamı final yapıyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle ekranı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle tek parça kesintisiz!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU

Sadi son anda Songül sayesinde tutuklanmaktan kurtulur. Payaslılar uzun bir süre sonunda evde hasret giderirken ameliyata alınma kararı çıkan Servet'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle tek parça kesintisiz!

Taylan hastaneye geldiğinde şüpheleri doğrultusunda ameliyathaneye girmeye karar verir ama gördüğü manzara hoşuna gitmeyecektir. Sadi ve Songül bebekleri için hazırlıklara, gençler ise diploma töreni heyecanıyla koşuşturmaya başlar.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle tek parça kesintisiz!

Sadi ve Songül sahte evliliklerini gerçeğe dönüştürmek için ilk resmi adımı atarken düğünlerini sevdikleriyle birlikte yapma kararı alırlar. Düğünde Sadi'nin hediyesi Mert'i duygulandırırken Karabayır'da gerçekleşen toplu düğünde çiftler sonsuz mutluluğa evet diyebilecek midir?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle tek parça kesintisiz!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 40. BÖLÜM KONUSU

Emniyet her yerde Sadi'yi ararken, Sadi yeraltındaki bir ameliyathanede oğlunun hayatını kurtarmaya çalışır. Asuman yeğeni Mert'in hayatını bile umursamadan yaptığı bir hamleyle Sadileri zor durumda bırakacağını düşünürken zaferine ulaşabilecek midir?

SON DAKİKA