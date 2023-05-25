Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi final mi, bitiyor mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 25 Mayıs Show TV yayın akışı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Show TV yayın akışı ile araştırılan soru da yanıt buldu. Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, 25 Mayıs Perşembe yani bu akşam ekranlara gelecek 41. bölümü ile final yapacak.

Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.