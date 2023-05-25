Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi final mi, bitiyor mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 25 Mayıs Show TV yayın akışı

Her Perşembe Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi final kararı ile konuşuluyor. Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizi, bu akşam 41. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Final haberleri üzerine dizinin takipçileri, Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki yapım, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yayın hayatına başlamıştı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 25 Mayıs Show TV yayın akışı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…