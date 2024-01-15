Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:37
GENEL AF ÇIKACAK MI 2024? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması!
8. Yargı Paketi maddeleri ile genel affın çıkıp çıkmayacağı mahkum ve mahkum yakınlarının bir süredir gündemindeydi. Çalışmaların Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğü Yeni Yargı Paketi içeriğinde mahkumlara af düzenlemesinin yer alıp almayacağına dair soruya Bakan Yılmaz Tunç'tan cevap geldi. Peki; genel af var mı yok mu yok mu? 8. Yargı Paketi ile gelecek mi? İşte, detaylar…