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Haberler Fotohaber GENEL AF ÇIKACAK MI 2024? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:37

GENEL AF ÇIKACAK MI 2024? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması!

8. Yargı Paketi maddeleri ile genel affın çıkıp çıkmayacağı mahkum ve mahkum yakınlarının bir süredir gündemindeydi. Çalışmaların Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğü Yeni Yargı Paketi içeriğinde mahkumlara af düzenlemesinin yer alıp almayacağına dair soruya Bakan Yılmaz Tunç'tan cevap geldi. Peki; genel af var mı yok mu yok mu? 8. Yargı Paketi ile gelecek mi? İşte, detaylar…

GENEL AF ÇIKACAK MI 2024? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan af açıklaması!

Yeni yargı paketi maddeleri arasında mahkumlara infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı, cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından sorgulanıyor. Bakan Tunç, söz konusu yargı paketi için 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu açıklamasında bulunmuştu. Peki, 8. Yargı Paketi ile genel af çıkacak mı? İşte, Yeni Yargı Paketi ile mahkumlara genel af konusunda merak edilenler...

GENEL AF ÇIKACAK MI 2024? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan af açıklaması!

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi'ne ilişkin detayları aktardı. Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Tunç, düzenlemelerin arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını dile getirdi.

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GENEL AF ÇIKACAK MI 2024? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan af açıklaması!

"60'TAN FAZLA MADDEDEN OLUŞAN BİR PAKET SÖZ KONUSU"

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı'' için sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" çalışmanın yoğunluğu ifade edilmişti.

GENEL AF ÇIKACAK MI 2024? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan af açıklaması!

"CEZASIZLIK ALGISININ ORTADAN KALDIRILMASI LAZIM"

Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti bulunduğunu, bu beklentinin karşılanması gerektiğini dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

GENEL AF ÇIKACAK MI 2024? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan af açıklaması!

"Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor. Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir.

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