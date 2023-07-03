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Haberler Fotohaber Genel af var mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 16:27

Genel af var mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Genel af var mı, çıkacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. 7. Yargı Paketi geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi. Yargı Paketi maddeleri arasında göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu satıcılığına karşı ciddi tedbirlerin aldığı gözüküyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarla tamamlanan Yargı Paketi'nde genel af var mı, ne zaman çıkacak gibi sorular yöneltiliyor. Mahkumlara af araştırmalar, mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 Genel af yasası var mı, çıkacak mı? İşte konu hakkında detaylar

Genel af var mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Genel af çıkacak mı, 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Mahkumlara af mahkum yakınları tarafından sıklıkla araştırılmakta. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen düzenleme, birçok konuyu kapsama alsa da genel afla ilgili bir madde içerisinde bulunmuyor.

Genel af var mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

2023 GENEL AF YASASI ÇIKTI MI, ÇIKACAK MI, MAHKUMLARA AF GELECEK Mİ?

Hapishanelerde tutuklu bulunanlara yönelik genel af konusu gündemdeki yerini koruyor. Mahkum yakınları gelebilecek genel bir af beklentisi içinde.

Hal böyle olunca konu, AK Parti MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.

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Genel af var mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Ömer Çelik ise şimdiye kadar böyle bir konunun parti MKYK'sında ya da MYK'da gündeme gelmediğini söyledi.

Çelik konuyla ilgili, "Genel af tartışması MKYK'da şimdiye kadar gündeme gelmedi." dedi.

Genel af var mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

GENEL AF ÇIKACAK MI, İNFAZ İNDİRİMİNDE SON DURUM NE?

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen 7. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi.

7. Yargı Paketi'nde genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Genel af var mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

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