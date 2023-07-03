Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 16:27

Genel af var mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Genel af var mı, çıkacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. 7. Yargı Paketi geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi. Yargı Paketi maddeleri arasında göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu satıcılığına karşı ciddi tedbirlerin aldığı gözüküyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarla tamamlanan Yargı Paketi'nde genel af var mı, ne zaman çıkacak gibi sorular yöneltiliyor. Mahkumlara af araştırmalar, mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 Genel af yasası var mı, çıkacak mı? İşte konu hakkında detaylar