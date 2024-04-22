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Haberler Fotohaber GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:54

GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?

Cezaevinde tutuklu bulunanlar ve mahkum yakınları 9. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında mahkumlara genel af var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi ile ilgili çalışmalarda sona geldiğini duyurdu. Durum böyle olunca 9. Yargı Paketi maddeleri arasında genel af var mı yok mu soruları ile gündemdeki yerini aldı. Peki 2024 Mahkumlara af çıkacak mı? Yeni Yargı Paketi infaz düzenlemesini kapsıyor mu? İşte 9. Yargı Paketi maddeleri, kapsamı ve içeriği hakkında tüm merak edilenler…

GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?

Mahkumlara genel af çıkacak mı sorusu yeni yargı paketi ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Kısa süre içerisinde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen 9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları belli olmaya başlarken cezaevinde tutuklu bulunanlar ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorguluyor. Bu noktada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, Mahkumlara af çıkacak mı? Yeni Yargı Paketi infaz düzenlemesini kapsıyor mu? İşte 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hakkında son gelişmeler.

GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?

2024 MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. 9. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç;

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." dedi.

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GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU MU?

9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar henüz sona ermedi. Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.

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