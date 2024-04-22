GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?

Mahkumlara genel af çıkacak mı sorusu yeni yargı paketi ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Kısa süre içerisinde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen 9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları belli olmaya başlarken cezaevinde tutuklu bulunanlar ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorguluyor. Bu noktada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, Mahkumlara af çıkacak mı? Yeni Yargı Paketi infaz düzenlemesini kapsıyor mu? İşte 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hakkında son gelişmeler.