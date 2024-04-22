Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
16:54
GENEL AF VAR MI, yok mu, gelecek mi? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara af ne zaman çıkacak, son durum ne?
Cezaevinde tutuklu bulunanlar ve mahkum yakınları 9. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında mahkumlara genel af var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi ile ilgili çalışmalarda sona geldiğini duyurdu. Durum böyle olunca 9. Yargı Paketi maddeleri arasında genel af var mı yok mu soruları ile gündemdeki yerini aldı. Peki 2024 Mahkumlara af çıkacak mı? Yeni Yargı Paketi infaz düzenlemesini kapsıyor mu? İşte 9. Yargı Paketi maddeleri, kapsamı ve içeriği hakkında tüm merak edilenler…