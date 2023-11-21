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Haberler Fotohaber GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacal?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:59

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacal?

GİB personel alımı başvuru ekranı 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin personel alımı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belli olmuştu. İlana göre, GİB personel alımı başvuru işlemleri 21 Kasım Salı bugün başlıyor ve 30 Kasım'da sona erecek. Başvurular sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından 16 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek sınava katılacak adaylar belirlenecek. Peki, GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar…

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacal?

GİB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapabilmek için adayların istenen şartları taşımaları gerekiyor. Haliyle GİB personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı merak ediliyor. İl bazında toplam kadro sayısının 5 katından fazla aday sınavlara davet edilecek. Bu süreçte KPSS puan üstünlüğü gözetilecek. İşte, GİB personel alımı 2023 başvuru ekranı sinav.gib.gov.tr…

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacal?

GİB 2.000 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı yapacak.

Yayımlanan ilana göre, GİB personel alımı başvuru süreci 21 Kasım Salı günü başlayacak. Şartları sağlayan adaylar, 30 Kasım Perşembe günü saat 17.00'ye kadar müracaatlarını iletebilecek.

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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacal?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacal?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacal?

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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