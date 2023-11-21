GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacal?

GİB personel alımı başvuru ekranı 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin personel alımı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belli olmuştu. İlana göre, GİB personel alımı başvuru işlemleri 21 Kasım Salı bugün başlıyor ve 30 Kasım'da sona erecek. Başvurular sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından 16 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek sınava katılacak adaylar belirlenecek. Peki, GİB 2 bin personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar…