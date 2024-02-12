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Haberler Fotohaber GİB 1271 personel alımı başvurusu ne zaman? 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:32

GİB 1271 personel alımı başvurusu ne zaman? 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. Başkanlık bünyesinde açık bulunan kadrolara atanmak üzere yapılacak olan alımda KPSS puan türü dikkate alınacak. Yayımlanan ilana göre, başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Peki, 2024 GİB personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? İşte GİB 1271 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı ve alım yapılacak iller.

GİB 1271 personel alımı başvurusu ne zaman? 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı 2024 yılı için araştırılıyor. Yayımlanan ilana göre, otuz beş yaşını doldurmamış, KPSS'den 65 ve üzeri puan alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınacak. Alımlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 gelir uzman yardımcısı alımı sınavı giriş belgeleri gib.gov.tr'den erişime açılacak. İşte, GİB 1271 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

GİB 1271 personel alımı başvurusu ne zaman? 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

GİB 1271 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 personel alımı yapacağını duyurdu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada; "Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 1271 (bin iki yüz yetmiş bir) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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GİB 1271 personel alımı başvurusu ne zaman? 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gelir Uzmanı Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Nisan 2024 Perşembe günü sona erecek.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

GİB 1271 personel alımı başvurusu ne zaman? 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB 1271 personel alımı başvurusu ne zaman? 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

GİB PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı için yazılı ve sözlü sınav uygulanacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

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