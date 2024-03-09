Giriş Tarihi: 09.03.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
00:35
Giresun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Giresun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
11 ayın sultanı geldi. İlk oruç 11 Mart günü tutulacak. Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Giresun iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek müslümanlar Giresun iftar vakitleri ile kontrollerini yapıyor. Ramazanın ilk orucunu tutacak vatandaşlar Giresun sahur vakti saat kaçta, ezan ne zaman okunacak yanıt arıyor. İşte Giresun İmsakiye 2024 ve diğer detaylar.