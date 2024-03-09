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Haberler Fotohaber Giresun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Giresun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 00:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 00:35

Giresun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Giresun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

11 ayın sultanı geldi. İlk oruç 11 Mart günü tutulacak. Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Giresun iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek müslümanlar Giresun iftar vakitleri ile kontrollerini yapıyor. Ramazanın ilk orucunu tutacak vatandaşlar Giresun sahur vakti saat kaçta, ezan ne zaman okunacak yanıt arıyor. İşte Giresun İmsakiye 2024 ve diğer detaylar.

Giresun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Giresun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Diyanet tarafından Ramazan İmsakiye 2024 yayınlandı. Buna göre; il il iftar saatleri, imsak ve sahur vakti de belli oldu. Mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşayan müslümanlar ilk oruçlarını açacak. Yaşadıkları illerdeki iftar saati bilgisini öğrenmek isteyen müslümanlar Giresun iftar vakti saat kaçta, Manisa akşam ezanı saat kaçta okunacak gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2024 Giresun İmsakiye ve namaz vakitleri.

Giresun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Giresun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

GİRESUN SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Giresun İftar Vakti: 18:35

Giresun Sahur (İmsak) Vakti: 05:13

Giresun Teravih Namazı Vakti: 19:54
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Giresun İftar Vakti: 18:37

Giresun Sahur (İmsak) Vakti: 05:12

Giresun Teravih Namazı Vakti: 19:55

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Giresun İftar Vakti: 18:38

Giresun Sahur (İmsak) Vakti: 05:10

Giresun Teravih Namazı Vakti: 19:57

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Giresun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Giresun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Giresun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Giresun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

GİRESUN HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Tirebolu KÖRLİMAN SİTE C.
Tirebolu KÖRLİMAN SİTE C.
Eynesil YEŞİL C.
Merkez SERCAN EROL MESCİDİ.
Merkez ABACIBÜKÜ MH.C.
Alucra KÜÇÜK C.
Yağlıdere FATİH C.
Merkez SOĞUKSU MH.C.
Bulancak MÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ
Bulancak MÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ
Çanakçı AKKÖY DEĞİRMENYANI CAMİİ
Giresun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Giresun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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