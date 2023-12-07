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Haberler Fotohaber Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans'ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek kaç yaşında, nereli, tutuklandı mı?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 18:40

Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans'ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek kaç yaşında, nereli, tutuklandı mı?

Onlyfans hesabında müstehcen görüntüler yayınlayan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Basında yer alan haberlerin ardından sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere olayı merak eden kişiler OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aramaya başladı. Gizem Savage olarak tanınan şahıs, daha öncede Fenerbahçeli Bruma'yı ifşa etmesiyle gündeme gelmişti. Peki; Onlyfans'ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek olayı nedir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte detaylar.

Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans’ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek olayı nedir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek kimdir sorusu yanıt arıyor. Onlyfans adlı platforma yüklediği müstehcen içeriklerle bilinen paylaşan Gizem Bağdaçiçek, yapılan şikayetler nedeniyle gözaltına alındı. Bağdaçiçek, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Pornografik görüntüleri diğer sosyal medya platformlarında hızla yayılan Gizem Bağdaçiçek kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Peki; sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek olayı nedir, tutuklandı mı? İşte Gizem Savage olarak tanınan isim hakkında detaylar.

Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans’ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek olayı nedir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

GİZEM BAĞDAÇİÇEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Onlyfans hesabında yayınlanan görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alındı.

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Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans’ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek olayı nedir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sosyal medya platformları üzerinde pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'i gözaltına aldı.

Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans’ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek olayı nedir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Gizem Bağdaçiçek, "Müstehçenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans’ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek olayı nedir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum. Şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi...

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