Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans'ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek kaç yaşında, nereli, tutuklandı mı?

Giriş Tarihi: 07.12.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 18:40

Onlyfans hesabında müstehcen görüntüler yayınlayan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Basında yer alan haberlerin ardından sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere olayı merak eden kişiler OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aramaya başladı. Gizem Savage olarak tanınan şahıs, daha öncede Fenerbahçeli Bruma'yı ifşa etmesiyle gündeme gelmişti. Peki; Onlyfans'ta müstehcen görüntüler paylaşan Gizem Bağdaçiçek olayı nedir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte detaylar.