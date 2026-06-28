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Giriş Tarihi: 28.06.2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 14:10

Golda Gıda halka arzı başlıyor! 2026 GOLDA kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Golda Gıda yatırımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketin halka arzında talep toplama süresi, pay fiyatı, lot miktarı ve borsada işlem göreceği kod netleşti. Golda Gıda halka arz sürecinde yatırımcılar iki gün boyunca talepte bulunabilecek. Peki, GOLDA kaç lot verir, ne kadar?

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Golda Gıda halka arzı başlıyor! 2026 GOLDA kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı için geri sayım başladı. Halka arz, borsada sabit fiyatla talep toplama işlemi gerçekleştirecek. Golda Gıda halka arz fiyatı belirlendi. Halka arz sonrasında şirket payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.

Golda Gıda halka arzı başlıyor! 2026 GOLDA kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

GOLDA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 1 Temmuz 2026 Çarşamba ve 2 Temmuz 2026 Perşembe günlerinde gerçekleştirecek. Yatırımcılar, iki gün boyunca aracı kurum ve bankaların halka arz ekranları üzerinden talepte bulunabilecek.

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Golda Gıda halka arzı başlıyor! 2026 GOLDA kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

GOLDA GIDA HALKA ARZIN FİYATI NE KADAR?

Golda Gıda halka arzında bir payın fiyatı 9,20 TL olarak açıklandı. Halka arzda toplam 87 milyon 499 bin 998 lot pay satışa sunulacak.

Halka arzın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 805 milyon TL olacak.

Golda Gıda halka arzı başlıyor! 2026 GOLDA kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

GOLDA GIDA KAÇ LOT VERİR?

Golda Gıda, Borsa İstanbul'da GOLDA koduyla işlem görecek.

Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

150 Bin katılım ~ 583 Lot (5.363 TL).

250 Bin katılım ~ 350 Lot (3.220 TL).

350 Bin katılım ~ 250 Lot (2.300 TL).

500 Bin katılım ~ 175 Lot (1.610 TL).

700 Bin katılım ~ 125 Lot (1.150 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 80 Lot (736 TL).

1.6 Milyon katılım ~ 55 Lot (506 TL).

2.2 Milyon katılım ~ 40 Lot (368 TL).

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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