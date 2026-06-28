Golda Gıda halka arzı başlıyor! 2026 GOLDA kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

GOLDA GIDA HALKA ARZIN FİYATI NE KADAR?

Golda Gıda halka arzında bir payın fiyatı 9,20 TL olarak açıklandı. Halka arzda toplam 87 milyon 499 bin 998 lot pay satışa sunulacak.

Halka arzın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 805 milyon TL olacak.