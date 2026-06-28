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Golda Gıda halka arzı başlıyor! 2026 GOLDA kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 14:10
Golda Gıda halka arzı başlıyor! 2026 GOLDA kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Golda Gıda yatırımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketin halka arzında talep toplama süresi, pay fiyatı, lot miktarı ve borsada işlem göreceği kod netleşti. Golda Gıda halka arz sürecinde yatırımcılar iki gün boyunca talepte bulunabilecek. Peki, GOLDA kaç lot verir, ne kadar?