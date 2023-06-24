Gönül Dağı 103. Bölüm izle! Taner ve Selma Öğretmen'in aşkı başlamadan bitiyor mu?

Gönül Dağı 103. bölüm izle ekranı diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri bir araya getiren yapım, sezon finali ile bir süreliğine ekranlara veda ediyor. 24 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde Taner ve Selma Öğretmen arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Taner, Selma'nın kendisine olan duygularını öğreniyor. Gönül Dağı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz seçenekleri araştırılmaya başlandı. TRT 1 dizi izle ekranı ile takip edilen yeni bölümde Selma ve Taner aşkı başlamadan bitecek mi merak ediliyor. İşte, TRT 1 ile 24 Haziran 2023 tarihli Gönül Dağı 103. Bölüm (sezon finali) izle linki...