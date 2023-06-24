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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 103. Bölüm izle! Taner ve Selma Öğretmen'in aşkı başlamadan bitiyor mu?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 18:51

Gönül Dağı 103. Bölüm izle! Taner ve Selma Öğretmen'in aşkı başlamadan bitiyor mu?

Gönül Dağı 103. bölüm izle ekranı diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri bir araya getiren yapım, sezon finali ile bir süreliğine ekranlara veda ediyor. 24 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde Taner ve Selma Öğretmen arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Taner, Selma'nın kendisine olan duygularını öğreniyor. Gönül Dağı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz seçenekleri araştırılmaya başlandı. TRT 1 dizi izle ekranı ile takip edilen yeni bölümde Selma ve Taner aşkı başlamadan bitecek mi merak ediliyor. İşte, TRT 1 ile 24 Haziran 2023 tarihli Gönül Dağı 103. Bölüm (sezon finali) izle linki...

Gönül Dağı 103. Bölüm izle! Taner Selma’nın kendisine aşık olduğunu öğreniyor!

Gönül Dağı 103. sezon finali izle TRT 1 dizi izle ekranı ile araştırılıyor. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapım 24 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 103. Bölümü ile sezon arası veriyor. Yeni bölümde Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Asuman ve Cemile ise bebeklerine kavuşur. Veysel ve Ramazan baba olmanın heyecanını yaşar. Gönül Dağı 103. bölüm izle full, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. Ekran başında yerler alındı. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle ekranı...

Gönül Dağı 103. Bölüm izle! Taner Selma’nın kendisine aşık olduğunu öğreniyor!

GÖNÜL DAĞI İZLE EKRANI YAYINDA!

24 Haziran 2023 tarihli ilk bölüm için:

GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM FULL İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Gönül Dağı 103. Bölüm izle! Taner Selma’nın kendisine aşık olduğunu öğreniyor!

GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM ÖZETİ

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir.

Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır?

Gönül Dağı 103. Bölüm izle! Taner Selma’nın kendisine aşık olduğunu öğreniyor!

Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?

Gönül Dağı 103. Bölüm izle! Taner Selma’nın kendisine aşık olduğunu öğreniyor!

Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir?

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