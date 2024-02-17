Gönül Dağı 127.Bölüm izle! TRT 1 diz izle ekranı ile Gönül dağı son bölüm izle yayında!

Giriş Tarihi: 17.02.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
20:28
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 17 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta amcaoğulları kasabalının güvenini tekrar kazanmıştır, bu sırada işlerine devam ederken ağıla roket çalışmasıyla ilgili bir profesör ve ekibi gelir. Peki, Amcaoğulları yardım isteği karşısında ne yapacaktır? İşte, Gönül Dağı 127. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında!