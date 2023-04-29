Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça
Giriş Tarihi: 29.04.2023 17:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 17:53

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça

Gönül Dağı 95. bölüm izle araştırması, Cumartesi günü gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bozkır'da bir Anadolu masalı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. ATV Kardeşlerim ile birlikte dizi, reytinglerin üst sıralarında yer almakta. Dizinin yeni bölümünde "Gedelli'de bayram sevinci devam ederken, Kenan ve Elif'in düğünü gerçekleşecektir." Vatandaşlar Gönül Dağı son bölüm izle full araştırmasıyla dizinin yeni bölümünü takip etmek istiyor. İşte Gönül Dağı 95. Bölüm izle full

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça

Gönül Dağı 95. bölüm izle tek parça araştırması, dizinin yeni bölümünün sona ermesiyle birlikte yanıt arıyor. TRT 1'in en sevilen dizileri arasında yer alan yapım, her cumartesi TRT 1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Son bölümde " Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır." İşte Gönül Dağı son bölüm izle full

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM KONUSU

Gedelli'de bayram sevinci devam ederken, Kenan ve Elif'in düğünü gerçekleşecektir. Amcaoğulları düğünün kusursuz olması için kolları sıvar. Ancak Kenan'ın üvey kardeşinin kasabaya gelmesiyle tehlikeler de peşinden gelmiştir. Barış yerine kim tehlikeye düşecektir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça

Barış'ın abisine düğün hediyesi ne olacaktır? Selma, babasının evine tekrar dönmesinden dolayı üzgündür. Selma babasını dönmeye ikna edebilecek midir? Düğünde Yaşar ve Sefer, Süslü Badegül için mani atışmasına durur. Atışmayı kim kazanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça

GÖNÜL DAĞI 94. BÖLÜM KONUSU

Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir?

Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça

Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir?

Fazıl, Selma'yı bayramda mutlu etmek için birisini evine getirecektir. Ziyaretçileri kimdir?

SON DAKİKA