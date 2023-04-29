GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM KONUSU

Gedelli'de bayram sevinci devam ederken, Kenan ve Elif'in düğünü gerçekleşecektir. Amcaoğulları düğünün kusursuz olması için kolları sıvar. Ancak Kenan'ın üvey kardeşinin kasabaya gelmesiyle tehlikeler de peşinden gelmiştir. Barış yerine kim tehlikeye düşecektir?