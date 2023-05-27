Giriş Tarihi: 27.05.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 18:21

GÖNÜL DAĞI 99. BÖLÜM İZLE: TRT 1 izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle full tek parça

Gönül Dağı 99. bölüm izle araştırması, Cumartesi günü gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bozkır'da bir Anadolu masalı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. ATV Kardeşlerim ile birlikte dizi, reytinglerin üst sıralarında yer almakta. Dizinin yeni bölümünde "Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar." Vatandaşlar Gönül Dağı son bölüm izle full araştırmasıyla dizinin yeni bölümünü takip etmek istiyor. İşte Gönül Dağı 99. Bölüm izle full