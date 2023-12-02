Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? TRT 1 ile Gönül Dağı’nın Düğüncü Muammer’i Ali Düşenkalkar diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Ali Düşenkalkar'ın hayat verdiği Düğüncü Muammer karakteri kalp krizi geçirdi. 116. bölümde hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken Gönül Dağı Muammer öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 116. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Gönül Dağı'nın Muammer'i Ali Düşenkalkar diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!