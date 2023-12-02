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Haberler Fotohaber Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? TRT 1 ile Gönül Dağı’nın Düğüncü Muammer’i Ali Düşenkalkar diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 12:30

Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? TRT 1 ile Gönül Dağı’nın Düğüncü Muammer’i Ali Düşenkalkar diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Ali Düşenkalkar'ın hayat verdiği Düğüncü Muammer karakteri kalp krizi geçirdi. 116. bölümde hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken Gönül Dağı Muammer öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 116. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Gönül Dağı'nın Muammer'i Ali Düşenkalkar diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? Kalp krizi geçirdi! Ali Düşenkalkar Gönül Dağı’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

Gönül Dağı Muammer öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dram yüklü dizisi 2 Aralık Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 116. bölümde kalp krizi geçiren Düğüncü Muammer, hastaneye kaldırılıp ameliyata alınıyor. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Gönül Dağı'nın Muammer'i Ali Düşenkalkar diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt arayacak. Peki, TRT 1 ile Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? Kalp krizi geçirdi! Ali Düşenkalkar Gönül Dağı’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI MUAMMER ÖLDÜ MÜ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son bölümünde izleyicileri kahreden bir olay yaşandı.

Düğüncü Muammer, fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Muammer'in yardımına oğlu Veysel koştu.

Sevilen dizinin 2 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelen 116. Bölümünde Muammer, hastaneye kaldırılıp ameliyata alınıyor.

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Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? Kalp krizi geçirdi! Ali Düşenkalkar Gönül Dağı’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

ALİ DÜŞENKALKAR GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR MU?

Muammer'in kalp krizi geçirmesiyle karaktere hayat veren Ali Düşenkalkar'ın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirmişti. Düşünüldüğü gibi de oldu.

Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? Kalp krizi geçirdi! Ali Düşenkalkar Gönül Dağı’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

Dizinin 116. bölümünde tüm sevenleri Muammer'den gelecek güzel haberi beklerken Doktor Kenan, hastanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu açıklama sonrası ise gözyaşları sel olup akıyor.

Gönül Dağı Muammer öldü mü, yaşıyor mu? Kalp krizi geçirdi! Ali Düşenkalkar Gönül Dağı’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

Böylece ilk bölümden bu yana hayat verdiği Muammer karakterinin hikayesini başarılı bir şekilde izleyicilere aktaran Ali Düşenkalkar, 116. bölüm itibarıyla yapıma veda etmiş olacak.

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