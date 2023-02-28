Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:16
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
15:16
Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Göz Damlası Kullanılır Mı, Oruç Bozulur Mu?
Oruçlu iken ilaç kullanımı ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Oruçlu iken kullanımı merak edilen ilaçlardan biri de göz damlasıdır. Göz damlası orucu bozar mı sorusuyla ilgili öncelikle incelenmesi gereken Diyanet kaynaklarıdır. Diyanet açıklamasına göre göz damlası oruç bozar mı sorusu için İslam âlimlerinin araştırmaları da incelenebilir. Oruçluyken göz damlası kullanılır mı? Oruçluyken kulak ve göz damlası damlatılır mı sorusunu sizler için araştırdık.