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Haberler Fotohaber Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Göz Damlası Kullanılır Mı, Oruç Bozulur Mu?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:16

Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Göz Damlası Kullanılır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Oruçlu iken ilaç kullanımı ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Oruçlu iken kullanımı merak edilen ilaçlardan biri de göz damlasıdır. Göz damlası orucu bozar mı sorusuyla ilgili öncelikle incelenmesi gereken Diyanet kaynaklarıdır. Diyanet açıklamasına göre göz damlası oruç bozar mı sorusu için İslam âlimlerinin araştırmaları da incelenebilir. Oruçluyken göz damlası kullanılır mı? Oruçluyken kulak ve göz damlası damlatılır mı sorusunu sizler için araştırdık.

Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Göz Damlası Kullanılır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Ağızdan alınan ilaçların orucu bozduğu aşikârdır. Göz damlası orucu bozar mı sorusu özellikle merak edilir. Konu ile ilgili fetva verme yetkisi olan resmi kurum Diyanet'tir. Peki Diyanet açıklamasına göre göz damlası oruç bozar mı? Diyanet'in fetva sayfasında konunun ayrıntılarına yer verilmiştir. Oruçluyken göz damlası kullanılır mı sorusunun yanıtı için damlanın göz ya da kulaktan alınması ayrı ayrı incelenebilir. Oruçluyken kulak ve göz damlası damlatılır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Göz Damlası Kullanılır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Göz Damlası Orucu Bozar Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı "göz damlası orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı. İşte oruçluyken göze damla damlatmanın hükmü;

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Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Göz Damlası Kullanılır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).

Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Göz Damlası Kullanılır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

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