Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
16:31
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman açıklanacak, Green Card başvuru sonuçları belli oldu mu?
Her sene olduğu gibi bu senede Green Card başvuruları alındı. Halk arasında Yeşil Kart olarak bilinen Green Card Amerika vatandaşı olmayan kişilerin ve ailelerinin Amerika'da yaşamak ve çalışmak için alabilecekleri, daimi oturma izni sağlayan resmi belgedir. Bu belgeye sahip olmak isteyenler 2023 yılının 4 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında başvurularını DV Lottery üzerinden gerçekleştirdiler. 2024 yılıyla birlikte başvuru sonuçları araştırılmaya başladı. Peki, 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman açıklanacak, Green Kart başvuru sonuçları açıklandı mı?