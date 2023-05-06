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Haberler Fotohaber Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı | Yeşil Kart 2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 10:24

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı | Yeşil Kart 2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Green Card sonuçları 2023 yılı için bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Yeşil Kart başvuruları 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Başvuru yapan kişiler 2023 Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularına yanıt arıyor. Kura çekilişi sonrası Yeşil Kart sonuçları sorgulama işlemleri DV Lottery üzerinden gerçekleşecek. İşte, DV Lottery Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı (dvprogram.state.gov)…

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı | Yeşil Kart 2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. DV 2024 Yeşil Kart başvuru işlemleri 5 Nisan ve 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve çekiliş sonuçları için Mayıs ayı işaret edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından belirlenen çekiliş tarihi gelip çattı. Bu noktada Green Card ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Green Card başvuru sonucu sorgulama işlemi DV Lottery üzerinden yapılacak. Peki, son dakika Green Card sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı | Yeşil Kart 2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

SON DAKİKA: GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

Yine büyükelçilik tarafından belirlenen başvuru sonuç tarihi de geldi.

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Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı | Yeşil Kart 2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 Cumartesi yani bugün Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı | Yeşil Kart 2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı | Yeşil Kart 2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇNİ TIKLAYINIZ

SON DAKİKA