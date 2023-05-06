Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı | Yeşil Kart 2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 06.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 10:24

Green Card sonuçları 2023 yılı için bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Yeşil Kart başvuruları 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Başvuru yapan kişiler 2023 Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularına yanıt arıyor. Kura çekilişi sonrası Yeşil Kart sonuçları sorgulama işlemleri DV Lottery üzerinden gerçekleşecek. İşte, DV Lottery Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı (dvprogram.state.gov)…