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Haberler Fotohaber Green Card başvuru sonucu sorgulama! 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 22:11

Green Card başvuru sonucu sorgulama! 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonucu sorgulama işlemleri başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl yabancı ülkelerden vatandaşlara tanınan Yeşil Kart hakkı için geçtiğimiz yıl sonunda başvurular tamamlandı. ABD'de yaşama ve çalışma imkanı tanıyan uygulamada başvuru sonuçları bekleniyor. 2023 Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, DV Lottery Green Card başvuru sonucu sorgulama ekranı (dvprogram.state.gov)…

Green Card başvuru sonucu sorgulama! 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları 2023 ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından belirlenen çekiliş sonuç tarihi geldi. 5 Nisan ve 8 Kasım arasında alınan başvuruların ardından sıra çekiliş sonuçlarında. Yeşil Kart açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Green Card başvuru sonucu DV Lottery sorgulama ekranı yayında yerini alıyor. Peki, son dakika Geen Card sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, detaylar…

Green Card başvuru sonucu sorgulama! 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

Yine büyükelçilik tarafından belirlenen başvuru sonuç tarihi de geldi.

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Green Card başvuru sonucu sorgulama! 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card başvuru sonucu sorgulama! 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

Green Card başvuru sonucu sorgulama! 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

SON DAKİKA