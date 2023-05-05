Green Card başvuru sonucu sorgulama! 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 05.05.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 22:11

Green Card başvuru sonucu sorgulama işlemleri başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl yabancı ülkelerden vatandaşlara tanınan Yeşil Kart hakkı için geçtiğimiz yıl sonunda başvurular tamamlandı. ABD'de yaşama ve çalışma imkanı tanıyan uygulamada başvuru sonuçları bekleniyor. 2023 Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, DV Lottery Green Card başvuru sonucu sorgulama ekranı (dvprogram.state.gov)…