GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların ilan metninde belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. Bunlardan bazıları şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.

Başvurulacak kadroya ilişkin eğitim şartını karşılamak.

İlanda belirtilen diğer özel koşulları taşımak.

Her kadro için kontenjanın üç katı kadar aday KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılacak.