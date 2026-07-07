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GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 13:34
GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı, başvuru şartları ve sürece ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar resmi ilanla birlikte netleşti. İşte GSB 600 personel alımı başvurularına ilişkin son bilgiler...