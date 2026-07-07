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Giriş Tarihi: 07.07.2026 13:34

GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı, başvuru şartları ve sürece ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar resmi ilanla birlikte netleşti. İşte GSB 600 personel alımı başvurularına ilişkin son bilgiler...

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GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanının ardından binlerce aday "GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlığın resmi ilanına göre başvurular belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda alınacak. İşte başvuru süreciyle ilgili öne çıkan detaylar.

GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 00.00'da başlayacak ve 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı İşe Alım sistemi üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

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GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Resmi ilana göre toplam 600 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

300 Yurt Yönetim Personeli
300 Gençlik Çalışanı

Alımlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında bulunan il müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.

GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların ilan metninde belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. Bunlardan bazıları şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.
Başvurulacak kadroya ilişkin eğitim şartını karşılamak.
İlanda belirtilen diğer özel koşulları taşımak.

Her kadro için kontenjanın üç katı kadar aday KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılacak.

GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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