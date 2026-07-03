GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

GSB HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK VE ALIM ŞARTLARI NELER?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre alımlar, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı pozisyonları için yapılacak. Bu kapsamda 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı istihdam edilecek.

Adayların başvuru yapabilmesi için 2024 KPSS B grubu P3 puan türünden yeterli puana sahip olması gerekiyor. KPSS puan sıralamasına göre boş kontenjan sayısının 3 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.Sınav Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, tercih ettikleri pozisyon ve kontenjan durumuna göre yerleştirilecek.