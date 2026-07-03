Haberler
Fotohaber
GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:56
GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı alımı yapacağını duyurdu. Yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı kadroları için yapılacak alımda başvuru tarihleri, KPSS şartı ve adaylarda aranacak koşullar merak konusu oldu. Peki, GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?