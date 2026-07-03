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Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:56

GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı alımı yapacağını duyurdu. Yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı kadroları için yapılacak alımda başvuru tarihleri, KPSS şartı ve adaylarda aranacak koşullar merak konusu oldu. Peki, GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

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GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), farklı illerde istihdam edilmek üzere yeni personel alımı ilanını yayımladı. Bakanlık, taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alacak. İlanda 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı kadrosuna yer verildi.

GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

GSB personel alımı başvuruları 13 Temmuz 2026 saat 00.00'da başlayacak. Adaylar başvurularını 17 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla yapabilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GSB'nin ilanında yer alan genel başvuru şartları şöyle sıralandı:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 2024 KPSS'ye girerek ilgili puan türünden en az 60 puan almak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
  • Herhangi bir kamu kurumundan görev ya da meslekten ihraç edilmemiş olmak,
  • Halen herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

GSB HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK VE ALIM ŞARTLARI NELER?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre alımlar, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı pozisyonları için yapılacak. Bu kapsamda 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı istihdam edilecek.

Adayların başvuru yapabilmesi için 2024 KPSS B grubu P3 puan türünden yeterli puana sahip olması gerekiyor. KPSS puan sıralamasına göre boş kontenjan sayısının 3 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.Sınav Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, tercih ettikleri pozisyon ve kontenjan durumuna göre yerleştirilecek.

GSB 600 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

GSB personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranı aracılığıyla yapılacak. Adayların başvuru süresi içinde bilgilerini kontrol ederek işlemlerini tamamlaması gerekecek.

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