GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?

TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Aşkın Bak, resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı. Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.

Buna göre şartları sağlayan üniversite öğrencileri vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet başvuru işlemlerini 15 Kasım 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirebilecek.