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Haberler Fotohaber GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 13:08

GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?

GSB başvuru ekranı son dakika erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası ise milyonlarca üniversite öğrencisi vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinden yararlanmak için harekete geçti. Peki; Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB bilişim sistemi ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden? İşte; GSB bilişim sistemi başvuru ekranı gsbbiz.gsb.gov.tr...

GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?

GSB bilişim sistemi ekranı vergisiz cep telefonu ve 10 GB internet desteği başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başladı. Gelen son dakika haberine göre, öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı. Konu ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Akabinde ise üniversite öğrencileri ''GSB bilişim sistemi ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru ekranı gsbbiz.gsb.gov.tr…

GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?

TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Aşkın Bak, resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı. Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.

Buna göre şartları sağlayan üniversite öğrencileri vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet başvuru işlemlerini 15 Kasım 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirebilecek.

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GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?

VERGİSİZ TELEFON VE 10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Genç teknolojik desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi (http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulaması) üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC Kimlik Numarası, kendi adına kayıtlı telefon numarası, IBAN numarası, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarası, bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler sisteme girilecek.

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GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLECEK!

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek.

Kabul edilirse; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde tanımlanacak.

GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?

TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ ÖĞRENCİ HESABINA YATIRILACAK!

Cihazın, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak.

Satın alınacak cihaz ikinci el olmayacak.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek.

Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak.

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

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