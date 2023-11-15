GSB BAŞVURU EKRANI gsbbiz.gsb.gov.tr | GSB bilişim sistemi ekranı ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır?

GSB başvuru ekranı son dakika erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası ise milyonlarca üniversite öğrencisi vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinden yararlanmak için harekete geçti. Peki; Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB bilişim sistemi ile vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden? İşte; GSB bilişim sistemi başvuru ekranı gsbbiz.gsb.gov.tr...