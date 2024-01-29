Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
16:12
GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Katılımın yoğun olduğu alım için sınav tarihi merakla bekleniyordu. Gençlik Çalışanı alımı için sözlü sınav duyurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın https://www.gsb.gov.tr adresi üzerindeki duyurular kısmından paylaşıldı. Adaylar sınava dair "ne zaman, saat kaçta, nerede" sorularına yanıt arıyor! İşte, GSB Gençlik Çalışanı alımı sınav tarihi…