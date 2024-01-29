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Haberler Fotohaber GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında
Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 16:12

GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Katılımın yoğun olduğu alım için sınav tarihi merakla bekleniyordu. Gençlik Çalışanı alımı için sözlü sınav duyurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın https://www.gsb.gov.tr adresi üzerindeki duyurular kısmından paylaşıldı. Adaylar sınava dair "ne zaman, saat kaçta, nerede" sorularına yanıt arıyor! İşte, GSB Gençlik Çalışanı alımı sınav tarihi…

GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında

GSB Gençlik Çalışanı alımında başvuru sonuç sayfası erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday, sınava dair ayrıntıları yakından takip ediyor. Peki, GSB Gençlik Çalışanı alımı sınav tarihi ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte, sınava dair tüm merak edilenler…

GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında

SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI DUYURUSU

GSB Gençlik Çalışanı alımı hakkında sitesinde " Bakanlığımız taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Gençlik Çalışanı pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapılacaktır." duyurusu yapılmıştı.

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GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında

SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Başvuruları onaylanan ve 2023 Yılı Gençlik Çalışanı Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 12 - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında

Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde aşağıda belirtilen adreste sözlü sınava katılabilecektir. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

Mücbir sebepler ile belirlenen tarih ve saatte sözlü sınava katılamayacak adayların, mücbir sebeplerini kanıtlar nitelikte belge (sağlık raporu, resmi yazı vb.) ile birlikte durumlarını anlatır ad-soyad, iletişim bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı dilekçelerini en geç kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihine kadar personel.sinavlar@gsb.gov.tr mail adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

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