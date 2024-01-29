GSB Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede? Gençlik çalışanı alımı sınav konusu ve başarı sıralaması hakkında

Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde aşağıda belirtilen adreste sözlü sınava katılabilecektir. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

Mücbir sebepler ile belirlenen tarih ve saatte sözlü sınava katılamayacak adayların, mücbir sebeplerini kanıtlar nitelikte belge (sağlık raporu, resmi yazı vb.) ile birlikte durumlarını anlatır ad-soyad, iletişim bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı dilekçelerini en geç kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihine kadar personel.sinavlar@gsb.gov.tr mail adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.