GSB mülakatsız avukat ve mühendis alıyor! 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memuraları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Öne çıkan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak ve 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmıyor olmak.

Kritik Tecrübe Şartı: Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla, son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olmak.

Vardiyalı çalışma sistemine (24 saat esası, gece/gündüz, iç/dış mekan) engel durumu bulunmamak.

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