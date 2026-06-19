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Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 08:07

GSB mülakatsız avukat ve mühendis alıyor! 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 190 sözleşmeli personel istihdam edecek. KPSS P3 puanı esas alınarak mülakatsız yapılacak 2026 GSB personel alımı takvimi ilan edildi. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve e-Devlet Kariyer Kapısı ekranına dair merak edilen tüm detaylar resmi duyuru ile netleşti. Peki, GSB avukat ve mühendis alımı ne zaman?

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GSB mülakatsız avukat ve mühendis alıyor! 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 40 avukat ve 150 mühendis alımı gerçekleştirilecek. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmeler için adayların belirli mesleki tecrübe şartını karşılaması gerekiyor.

GSB mülakatsız avukat ve mühendis alıyor! 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB 2026 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, 2026 yılı sözleşmeli avukat ve mühendis alımı başvuruları 22 Haziran 2026 (00.00) tarihinde başlayıp, 26 Haziran 2026 (17.00) tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet kapısı üzerinden Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

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GSB mülakatsız avukat ve mühendis alıyor! 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALINACAK? KONTENJAN DAĞILIMI

Bakanlık, taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirmek üzere toplamda 190 sözleşmeli personel istihdam edecektir. Kontenjanların meslek gruplarına göre dağılımı şu şekildedir:

Avukat: 40 Kontenjan

Mühendis (1. Grup - Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik): 42 Kontenjan

Mühendis (2. Grup - İnşaat): 54 Kontenjan

Mühendis (3. Grup - Makine): 52 Kontenjan

Mühendis (4. Grup - Harita): 2 Kontenjan

Ankara (25 kontenjan) ve İstanbul (12 kontenjan) en çok alım yapılacak iller arasında öne çıkmaktadır.

GSB mülakatsız avukat ve mühendis alıyor! 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memuraları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Öne çıkan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak ve 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmıyor olmak.

Kritik Tecrübe Şartı: Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla, son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olmak.

Vardiyalı çalışma sistemine (24 saat esası, gece/gündüz, iç/dış mekan) engel durumu bulunmamak.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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