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GSB mülakatsız avukat ve mühendis alıyor! 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 08:07
GSB mülakatsız avukat ve mühendis alıyor! 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 190 sözleşmeli personel istihdam edecek. KPSS P3 puanı esas alınarak mülakatsız yapılacak 2026 GSB personel alımı takvimi ilan edildi. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve e-Devlet Kariyer Kapısı ekranına dair merak edilen tüm detaylar resmi duyuru ile netleşti. Peki, GSB avukat ve mühendis alımı ne zaman?