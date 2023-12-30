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Haberler Fotohaber 1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SAYFASI || Sözleşmeli gençlik çalışanı GSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:12

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SAYFASI || Sözleşmeli gençlik çalışanı GSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1071 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Bakan Osman Aşkın Bak tarafından açıklanan alım kapsamında kadro ve branş dağılımı belli oldu. GSB personel alımı başvuru işlemleri başlıyor. Başvurular Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden alınacak. Sözleşmeli gençlik çalışanı başvuru şartları açıklandı. Peki, GSB 1071 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? İşte, GSB personel alımı 2023 başvuru e-devlet ekranı ve başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar…

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SAYFASI || Sözleşmeli gençlik çalışanı GSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

GSB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman soruları yanıt arıyor. Bakan Aşkın Bak, bakanlık bünyesine 2 bin 21 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Buna göre; 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör istihdam edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonu için Kariyer Kapısı üzerinden ilanını adaylar ile paylaştı. Böylece GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. İşte, GSB personel alımı 2023 başvuru ekranı e-devlet ve branş ve kadro dağılımı hakkında merak edilenler…

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SAYFASI || Sözleşmeli gençlik çalışanı GSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

GSB 2 BİN 21 PERSONEL ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımı yapılacağını açıklamıştı.

Gençlik hizmetleri alanında istihdam edilecek 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SAYFASI || Sözleşmeli gençlik çalışanı GSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | GSB 1071 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

GSB sözleşmeli personel alımı başvuruları, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 8 Ocak 2024 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SAYFASI || Sözleşmeli gençlik çalışanı GSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SAYFASI || Sözleşmeli gençlik çalışanı GSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

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