1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SAYFASI || Sözleşmeli gençlik çalışanı GSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

GSB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman soruları yanıt arıyor. Bakan Aşkın Bak, bakanlık bünyesine 2 bin 21 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Buna göre; 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör istihdam edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonu için Kariyer Kapısı üzerinden ilanını adaylar ile paylaştı. Böylece GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. İşte, GSB personel alımı 2023 başvuru ekranı e-devlet ve branş ve kadro dağılımı hakkında merak edilenler…