Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:13

GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi paylaşıldı Yaz aylarında Türkiye'yi keşfetmek isteyen binlerce kişinin merakla beklediği KYK ücretsiz yurt konaklama takvimi, Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamasıyla netleşti. Proje kapsamında seyahat edecek 18-30 yaş arası gençler için rezervasyon süreci resmen başladı. İşte, kapsam ve şartlar.

  • ABONE OL
GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Yaz aylarında Türkiye'nin tarihi ve kültürel rotalarını keşfetmek isteyen 18-30 yaş arasındaki tüm vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe dostu konaklama desteğinden bu yıl da ücret ödemeden yararlanabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve yoğun ilgi gören GSB Seyahatsever projesi için 2026 yılı yaz dönemi başvuruları resmen başladı.

GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

SEYAHATSEVER 2026 KONAKLAMA DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Seyahatsever projesi kapsamında KYK yurtlarında ücretsiz konaklama dönemi 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Yaz boyunca seyahat rotalarını özgürce çizmek isteyen gençler için sunulan bu imkan, 21 Ağustos 2026 tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

GSB SEYAHATSEVER ÜCRETSİZ YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Proje kapsamında yurt odalarında yer ayırtmak isteyenlerin karmaşık dijital süreçlerle uğraşmasına gerek kalmıyor. Başvuru yapacak kişilerin, konaklama yapmayı planladıkları tarihten en az bir gün önce ALO GSB (444 0 472) numaralı çağrı merkezini aramaları yeterli oluyor.

Rezervasyon sırasında;

Ad ve soyad
Doğum tarihi
T.C. kimlik numarası
bilgileri alınır.

Rezervasyon bilgileri e-Genç sistemi üzerinden görüntülenebilir.

GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

81 İL GSB SEYAHATSEVER 2026 YURT LİSTESİ

Seyahatsever projesinin suiistimal edilmesini önlemek ve daha fazla gencin bu imkandan eşit şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla belirli kota kuralları uygulanıyor. Gençler, gittikleri her bir ildeki GSB yurdunda yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece kesintisiz olarak konaklayabiliyor. Projeye 18–30 yaş arasındaki tüm gençler başvuru yapabilir. Öğrenci olma şartı aranmaz.

GSB SEYAHATSEVER YURTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA