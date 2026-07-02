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GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:13
GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi paylaşıldı Yaz aylarında Türkiye'yi keşfetmek isteyen binlerce kişinin merakla beklediği KYK ücretsiz yurt konaklama takvimi, Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamasıyla netleşti. Proje kapsamında seyahat edecek 18-30 yaş arası gençler için rezervasyon süreci resmen başladı. İşte, kapsam ve şartlar.