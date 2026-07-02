GSB Seyahatsever 2026 yurtlar listesi: KYK ücretsiz konaklama ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Yaz aylarında Türkiye'nin tarihi ve kültürel rotalarını keşfetmek isteyen 18-30 yaş arasındaki tüm vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe dostu konaklama desteğinden bu yıl da ücret ödemeden yararlanabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve yoğun ilgi gören GSB Seyahatsever projesi için 2026 yılı yaz dönemi başvuruları resmen başladı.