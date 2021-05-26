GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

Rockstar Games'in yapımcısı olduğu GTA 5, serinin son oyunu olmasının yanı sıra aynı zamanda en çok oynanan oyunudur. 7'den 70'ye çok geniş bir kitleye hitap eden GTA 5 hileleri ise oyun severler tarafından araştırılıyor. GTA 5 oyununda bazı görevleri daha kolay tamamlamak adına, GTA 5 Silah Hilesi, Para Hilesi, Ölümsüzlük Hilesi gibi şifreler mevcuttur. Bu şifreleri herhangi bir program olmadan bilgisayar veya Playstation'a uygulayabilirsiniz. GTA 5 ps4 hileleri ile GTA 5 pc hileleri farklılık göstermektedir. GTA 5 hileleri ps4 de joystickten belli başlı kombinasyonlar yapmanız gerekmektedir. GTA 5 hileleri pc için ise, klavyeden bazı komutlar yazmanız gerekmektedir. Bu yazımızda GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi, Para Hilesi, Silah Hilesi ve Can Hilesi gibi pek çok şifreyi sizlerle paylaştık.

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?

Grand Theft Auto oyun serisinin son oyunu olan GTA 5'te pek çok hile bulunmaktadır. Bu hileleri oyununuza uygulayarak bölümleri daha kolay geçebilir, oyunda işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Bu noktada unutulmaması gereken bir nokta ise, bu şifrelerin sadece single player modunda işe yarayacağıdır.

İşte en çok kullanılan GTA 5 hileleri ve şifreleri…

NOT: Bu hileleri aktif ettiğiniz takdirde oyunda başarımlar elde edemezsiniz.