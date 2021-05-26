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Haberler FotoHaber GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan

2021: Rockstar Games'in efsane oyun serisi , geçmişten günümüze oyun dünyasına yön vermeyi başardı. Bu oyunlar arasında en dikkat çekeni ise GTA 5 kuşkusuz serinin son oyunu GTA 5 oldu. GTA 5 oyununda, bölümleri kolay geçmek için para hilesi, silah hilesi gibi pek çok şifreler bulunmaktadır. Grand Theft Auto 5 Hileleri, , Para ve Silah Hilesi aktif olarak oyunu oynayanlar tarafından araştırılıyor. GTA 5 hilelerini program kullanmadan uygulayabilirsiniz. GTA 5 hileleri ps4 de joystickten belli başlı kombinasyonlar yapmanız gerekmektedir. GTA 5 hileleri pc için ise, klavyeden bazı komutlar yazmanız gerekmektedir. Bu yazımızda silah hilesi, para hilesi, ölümsüzlük hilesi ve can hilesi gibi GTA 5 hileleri ve şifrelerine yer verdik. İşte GTA 5 Ölümsüzlük, Para, Silah ve Can Hilesi ve Tüm Şifreler 2021

GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

Rockstar Games'in yapımcısı olduğu GTA 5, serinin son oyunu olmasının yanı sıra aynı zamanda en çok oynanan oyunudur. 7'den 70'ye çok geniş bir kitleye hitap eden GTA 5 hileleri ise oyun severler tarafından araştırılıyor. GTA 5 oyununda bazı görevleri daha kolay tamamlamak adına, GTA 5 Silah Hilesi, Para Hilesi, Ölümsüzlük Hilesi gibi şifreler mevcuttur. Bu şifreleri herhangi bir program olmadan bilgisayar veya Playstation'a uygulayabilirsiniz. GTA 5 ps4 hileleri ile GTA 5 pc hileleri farklılık göstermektedir. GTA 5 hileleri ps4 de joystickten belli başlı kombinasyonlar yapmanız gerekmektedir. GTA 5 hileleri pc için ise, klavyeden bazı komutlar yazmanız gerekmektedir. Bu yazımızda GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi, Para Hilesi, Silah Hilesi ve Can Hilesi gibi pek çok şifreyi sizlerle paylaştık.

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?

Grand Theft Auto oyun serisinin son oyunu olan GTA 5'te pek çok hile bulunmaktadır. Bu hileleri oyununuza uygulayarak bölümleri daha kolay geçebilir, oyunda işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Bu noktada unutulmaması gereken bir nokta ise, bu şifrelerin sadece single player modunda işe yarayacağıdır.

İşte en çok kullanılan GTA 5 hileleri ve şifreleri…

NOT: Bu hileleri aktif ettiğiniz takdirde oyunda başarımlar elde edemezsiniz.

GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

GTA 5 ÖLÜMSÜZLÜK HİLESİ!

GTA 5 oyununda en sevilen hileler arasında ölümsüzlük hilesi bulunmaktadır. Oyun içinde ölümsüz olmanız ve her istediğinizi dilediğiniz gibi yapabileceğiniz bu hile tam 5 dakika boyunca geçerli olmaktadır.

: PAINKILLER

GTA 5 POLİSTEN KURTULMA HİLESİ

oyununda kuralları aştığınız takdir de polisler peşinize takılacaktır. Bu polislerin yaptığınız suça göre yıldız seviyesi artmaktadır. Polisten kurtulmak için normal şartlarda saklanmanız gerekmektedir. Ancak bu hileyle birlikte polisten tek seferde kurtulabilirsiniz.

GTA 5 Polisten Kurtulma Hilesi: LAWYERUP

GTA 5 ARANMA SEVİYESİNİ ARTTIRMA HİLESİ

GTA 5 oyununda arabma seviyesini arttırma şifresini kullanarak oyunu daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra polisler tarafından her yerde aranacağınızı ve işinizin oldukça zor olacağını unutmayın.

GTA 5 Aranma Seviyesini Arttırma Hilesi: FUGITIVE

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GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

GTA 5 HIZLI KOŞU HİLESİ

GTA 5 oyununda yürüyüş ve koşma hızını maksimum seviyeye çıkarmak mümkündür. Bu şifreyi yazdıktan sonra tehlike anlarında daha hızlı hareket edebileceksiniz.

GTA 5 Hızlı Koşu Hilesi: CATCHME

GTA 5 KAYAN ARAÇLAR

Kayan araçlar şifresi yazarak oyunda adrenalin dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. Bu hile aktif olduğunda şehirdeki tüm araçlar kayacak ve oyun daha zor bir hal alacaktır.

GTA 5 Kayan Araçlar Hilesi: SNOWDAY

GTA 5 HAVAYI DEĞİŞTİRME HİLESİ

GTA 5 hileleri arasında en çok tercih edilenlerden birisidir. Şifrenin aktif hale gelmesi ile birlikte ister yağmurlu, ister güneşli hava oyunu oynayabileceksiniz.

GTA 5 Hava Durumu Hilesi: MAKEITRAIN

GTA 5 SALDIRI HELİKOPTERİ HİLESİ

Buzzard Saldırı helikopteri ile hem düşmanlarınızdan korunabilir hem de farklı şehirlere gidebilirsiniz.

GTA 5 Buzzard Saldırı Helikopteri Hilesi: BUZZOFF

GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

GTA 5 AĞIR ÇEKİM HİLESİ

GTA 5'de zamanı yavaşlatmak ve ağır çekimde ilerlemek mümkündür. Bu hileyi kullandığınız anda karakteriniz dâhil her şey ağır çekimde hareket etmeye başlayacaktır.

GTA 5 Ağır Çekim Hilesi: SLOWMO

GTA 5 SÜPER ZIPLAMA

GTA 5'DE karakterinizin normal seviyesinin çok üstünde zıplamasını sağlayacak hile mevcuttur. Bu hileyle space tuşuna bastığınızda karakteriniz normalin çok üstünde zıplayacaktır.

GTA 5 Süper Zıplama Hilesi: HOPTOIT

GTA 5 HIZLI YÜZME HİLESİ

GTA 5 oyununda bazen uzun mesafeleri yüzerek geçmek gerekmektedir. Bu mesafenin süresini düşürmek amacıyla hızlı yüzme hilesi bulunmaktadır.

GTA 5 Hızlı Yüzme Hilesi: GOTGİLLS

GTA 5 YER ÇEKİMİ HİLESİ

GTA 5'de yer çekimini azaltma hilesi bulunmaktadır. Bu hileyle yer çekimi azalacaktır.

GTA 5 Yer Çekimi Hilesi: FLOATER

GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

GTA 5 PARAŞÜT HİLESİ

GTA 5'de paraşüt hilesi bulunmaktadır. Özellikle yüksek bir yerden düşerken veya atlamak istediğinizde kullanacağınız bu hileyle güzel bir iniş yapabilirsiniz.

GTA 5 Paraşüt Hilesi: SKYDIVE

GTA 5 SİLAH HİLESİ

GTA 5 oyununda istediğiniz silahlara kolayca sahip olabilirsiniz. GTA 5 silah hilesi ile birlikte, pek çok silaha tek seferde sahip olabilirsiniz.

GTA 5 Silah Hilesi: TOOLUP

GTA 5 CAN VE ZIRH HİLESİ

GTA 5'de sağlığınız azaldığında kullanabileceğiniz can ve zırh hilesi bulunmaktadır. Bu şifreyle birlikte canınızı ve zırhınızı tamamen doldurabilirsiniz…

GTA 5 Can ve Zırh Hilesi: TURTLE

GTA 5 GÜÇLÜ YUMRUKLAR HİLESİ

GTA 5 oyununda atacağınız tek yumrukla düşmanları uçurma şansına sahip olabilirsiniz. Bu hileyle birlikte çok güçlü yumruklara sahip olacaksınız!

GTA 5 Güçlü Yumruklar Hilesi: HOTHANDS

GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

GTA 5 SARHOŞ MODU HİLESİ

GTA 5 oyununda sadece bir şifreyle sarhoş modunu aktifleştirebilirsiniz.

GTA 5 Sarhoş Modu Hilesi: LIQUOR

GTA 5 OYUNU ARABA HİLELERİ

Stunt Uçağı: BARNSTORM

Duster Uçağı: FLYSPRAY

Comet Arabası: COMET

Rapid GT Arabası: RAPIDGT

Limuzin (Limo): VINEWOOD

Çöp Kamyonu (Trashmaster): TRASHED

Golf Arabası (Caddy): HOLEIN1

GTA 5 Hileleri 2021: GTA 5 Silah Hilesi, Para, Ölümsüzlük Hileleri! İşte En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

BMX Bisiklet: BANDIT

Sanchez Motoru: OFFROAD

PCJ-600 Motoru: ROCKET

Deniz Uçağı: EXTINCT

Denizaltı: BUBBLES

Duke O'Death Arabası: DEATHCAR

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