GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle

KANAL D İLE GÜLLER VE GÜNAHLAR SEZON FİNALİ ÖZETİ

Serhat nihayet babasıyla karşılaşır fakat sonuç planladığı gibi olmaz. Zeynep gelinliğini seçmiştir ve bekarlığa veda partisinin tadını çıkartmaktadır.

Serhat düğünlerinin kusursuz olması için elinden geleni yapsa da babasının onu zor bir seçimle baş başa bırakması Serhat ve Zeynep'i beklenmedik noktalara getirecektir.