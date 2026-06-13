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Haberler Fotohaber GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle
Giriş Tarihi: 13.06.2026 18:59

GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam yayınlanacak sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 32. bölümünde yaşanacak gelişmeler ve sezon finalinde izleyicileri bekleyen sürprizler şimdiden merak konusu oldu. Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü öncesinde gözler yayın saatine ve bölüm detaylarına çevrildi.

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GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle

Güller ve Günahlar'da sezon finali heyecanı yaşanıyor. Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak 32. bölümde hikâyenin önemli dönüm noktalarının ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin takipçileri, sezon finalinde yaşanacak olayları ve bölümün ardından ortaya çıkacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle

GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE

NGM imzalı Güller ve Günahlar, sezon finaliyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de…

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GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle

KANAL D İLE GÜLLER VE GÜNAHLAR SEZON FİNALİ ÖZETİ

Serhat nihayet babasıyla karşılaşır fakat sonuç planladığı gibi olmaz. Zeynep gelinliğini seçmiştir ve bekarlığa veda partisinin tadını çıkartmaktadır.

Serhat düğünlerinin kusursuz olması için elinden geleni yapsa da babasının onu zor bir seçimle baş başa bırakması Serhat ve Zeynep'i beklenmedik noktalara getirecektir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle
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GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle
GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Güller ve Günahlar sezon finali izle
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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