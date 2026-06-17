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Giriş Tarihi: 17.06.2026 06:49

Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

"Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Böylece 17 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait altın fiyatları güncellendi. Yatırımcıların merceği altına alınan gram, çeyrek ve tam cinsinden değerler ön plana çıktı. İşte altın fiyatlarındaki son duruma dair detaylar...

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Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve döviz kurundaki hareketliliğin belirleyici olduğu altın fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekti. Geçen hafta yaşanan düşüşün ardından, sarı metaldeki fiyat yönü özellikle yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış-satış değerlerine dair gelişmeler, hem evlilik hem de yatırım sürecinde sorgulanmaya devam ediyor.

Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın için fiyat sorgulamaları başladı. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel verilerine göre, 17 Haziran sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.453,44 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 6.454,33 TL sınırında yer alıyor.

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Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Çeyrek Altın 10.692,00 10.815,00 %0,06
Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TAM ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Tam Altın 42.618,00 43.097,00 %0,07
Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Cumhuriyet Altını 43.516,00 44.171,00 -%0,34
Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA ATA ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Ata Altın 43.751,00 44.184,00 %0,06
Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA ONS ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Ons Altın 4.331,09 4.331,71 %0,01
Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
22 Ayar Bilezik 5.959,89 6.242,07 %0,06
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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