Güncel Altın Fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın için fiyat sorgulamaları başladı. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel verilerine göre, 17 Haziran sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.453,44 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 6.454,33 TL sınırında yer alıyor.