DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen irili ufaklı yüzlerce sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sorgulanıyor. Her gün ülkemizde irili ufaklı yüzlerce deprem oluyor ve veriler internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, 6 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, dakika dakika meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği bilgileri burada…