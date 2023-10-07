Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:57

DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine 6 Ekim Cuma sabah saatlerinde Muğla ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. Yurdun birçok noktasında meydana gelen büyük küçük pek çok sarsıntı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, 6 Ekim 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi...

DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen irili ufaklı yüzlerce sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sorgulanıyor. Her gün ülkemizde irili ufaklı yüzlerce deprem oluyor ve veriler internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, 6 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, dakika dakika meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği bilgileri burada…

DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre 6 Ekim 2023 saat 06.58' de Kahramanmaraş'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Kahramanmaraş-Deveboynu merkez üssünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kaydedilen Kahramanmaraş depreminin detayları şu şekilde;

Büyüklük: 3.1

Yer: DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

Tarih:06.10.2023

Saat: 06:58:07 TSİ

Derinlik: 4.8 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MUĞLA'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 6 Ekim Cuma günü saat 02.23'te Muğla Milas'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen Kahramanmaraş depreminin detayları şu şekilde;

Büyüklük:3.0
Yer: YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
Tarih ve saat: 2023.10.06 02:23:33
Derinlik:1.4 km

DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA