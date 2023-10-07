Giriş Tarihi: 07.10.2023 06:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:57
DAKİKA DAKİA DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Muğla sallandı! 6 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine 6 Ekim Cuma sabah saatlerinde Muğla ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. Yurdun birçok noktasında meydana gelen büyük küçük pek çok sarsıntı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, 6 Ekim 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi...