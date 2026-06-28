Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

Güney Afrika ile Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmenin galibi, son 16 turunda Hollanda ya da Fas ile karşılaşacak. Karşılaşma, ABD'nin Los Angeles kentinde oynanacak. Güney Afrika-Kanada maçı Türkiye'den canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.