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Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:08

Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı başlarken Güney Afrika ile Kanada Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki takım, oynanacak mücadelede üst tur bileti için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde ekran başında yerler alınıyor. Peki, Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçla ilgili tüm detaylar…

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Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

Güney Afrika ile Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmenin galibi, son 16 turunda Hollanda ya da Fas ile karşılaşacak. Karşılaşma, ABD'nin Los Angeles kentinde oynanacak. Güney Afrika-Kanada maçı Türkiye'den canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

GÜNEY AFRİKA-KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Güney Afrika-Kanada maçı, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında oynanacak.

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Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

GÜNEY AFRİKA-KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Güney Afrika-Kanada maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca dijital platform tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

GÜNEY AFRİKA-KANADA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, ABD'nin California eyaletindeki Inglewood kentinde bulunan Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak.

Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

GÜNEY AFRİKA-KANADA MAÇI TEK MAÇ MI?

Güney Afrika-Kanada karşılaşması, Dünya Kupası'nın Son 32 Turu'nda oynanacak. Bu aşamada eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak. Normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde uzatma dakikalarına geçilecek; eşitlik bozulmazsa tur atlayan taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Maçı kaybeden takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda edecek. Güney Afrika-Kanada mücadelesi Son 32 Turu'nda tek maç üzerinden oynandığı için mağlup olan ekip turnuvadan elenecek; kazanan takım ise son 16 turunda yoluna devam edecek.

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