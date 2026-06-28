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Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası
Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:08
Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı başlarken Güney Afrika ile Kanada Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki takım, oynanacak mücadelede üst tur bileti için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde ekran başında yerler alınıyor. Peki, Güney Afrika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçla ilgili tüm detaylar…