HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri

Hac fiyatları Diyanet ile yayında. Konaklama türleri ve ücretleri paylaşıldı. Başkan Ali Erbaş'ın aktardığına göre ilk etapta alınacak kayıtların ardından boş kontenjanlar için yeniden kayıt işlemleri yapılacak. Detayların yer aldığı broşür hacumre.diyanet.gov.tr sayfasından görüntüleniyor. Hac ücreti 2024 ödeme işlemleriyle de sorgulanıyor. Kayıtlar e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Peki; güncel Hac fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? İşte, detaylar.