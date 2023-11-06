HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri

Hac fiyatları 2024 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan broşüre göre 2-3-4 kişilik odalar ile kişi başı konaklama ücretleri açıklandı. Hac kesin kayıt e-devlet üzerinden başlarken hacı adayları işlem öncesinde fiyat listesini kontrol ediyor. Adayların merakla beklediği tablo yayında. Ayrıca detaylı anlatılan bilgilendirme belgesinde yakın mesafe oteller için de fiyatlar paylaşılıyor. Peki, Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? İşte güncel Hac fiyatları listesi.