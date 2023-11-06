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Haberler Fotohaber HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri
Giriş Tarihi: 06.11.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 07:13

HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri

Hac fiyatları 2024 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan broşüre göre 2-3-4 kişilik odalar ile kişi başı konaklama ücretleri açıklandı. Hac kesin kayıt e-devlet üzerinden başlarken hacı adayları işlem öncesinde fiyat listesini kontrol ediyor. Adayların merakla beklediği tablo yayında. Ayrıca detaylı anlatılan bilgilendirme belgesinde yakın mesafe oteller için de fiyatlar paylaşılıyor. Peki, Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? İşte güncel Hac fiyatları listesi.

HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri

Hac fiyatları Diyanet ile yayında. Konaklama türleri ve ücretleri paylaşıldı. Başkan Ali Erbaş'ın aktardığına göre ilk etapta alınacak kayıtların ardından boş kontenjanlar için yeniden kayıt işlemleri yapılacak. Detayların yer aldığı broşür hacumre.diyanet.gov.tr sayfasından görüntüleniyor. Hac ücreti 2024 ödeme işlemleriyle de sorgulanıyor. Kayıtlar e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Peki; güncel Hac fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? İşte, detaylar.

HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ BAŞLADI!

Hac kesin kayıtları 06 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasına göre "Hac kesin kayıtları her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığı yüzde 60, acenteler yüzde 40 oranını geçmemek üzere yapılacak"

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HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız "Organizasyon Seçim" belgelerini 06 Kasım 2023 Saat: 08:00'den itibaren; e-Devlet sistemine giriş yaparak Hac İşlemleri menüsünden yapabileceklerdir. Vatandaşlarımız tercihlerini "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" seçerek belirleyeceklerdir.

HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri

HAC FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet tarafından paylaşılan Hac bültenine göre konaklama fiyatları belli oldu. 2024 yılında normal konaklama ve ücretleri şöyle olacak:

1 Kişilik Konaklama Ücreti:

4 Kişilik Oda: 24.500 SAR

3 Kişilik Oda: 26.500 SAR

2 Kişilik Oda: 28.500 SAR

0-2 Yaş Arası Bebek (0-24 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 7.200 SAR

3-7 Yaş Arası Çocuk (25-72 A): 2-3-4 Kişilik Oda 14.000 SAR

7-12 Yaş Arası Çocuk (73-144 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 15.350 SAR

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HAC FİYATLARI 2024 LİSTESİ | Diyanet Hac ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? 2-3-4 kişilik oda konaklama ücretleri

HAC EK KAYITLARI NE ZAMAN?

Asil listedekiler kayıt yaptırmamaları halinde onlardan kalan boş kontanjanlara yedek isimler yerleştirilecek ve yeniden kayıt alınacak. Bu kayıt işlemleri 1-12 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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