Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Hac kesin kayıt işlemleri 2024 yılı için başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte Başkan Ali Erbaş detayları aktardı. Kayıt hakkı kazanan isim listesi e-devlet üzerinden Hac kura sonuçları başlığı altında öğrenildi. Erbaş'ın aktardığına göre kazanan isimlerin kaydını tamamlaması halinde kura sırası gözetilerek yeniden kayıt alınacak. Hac kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor belli oldu. Peki, Hac kesin kayıt ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?