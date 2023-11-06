Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Hac kesin kayıt e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Diyanet'in yayımladığı broşüre göre konaklama türleri ve fiyatları da açıklandı. Kutsal topraklara kavuşmak için gün sayan hacı adayları bilgileri hacumre.diyanet.gov.tr üzerinden takip ediyor. Hac kayıtları 2024 yılı için geçerli olacak ücretler kapsamında ödemelerle birlikte yapılacak. Öte yandan Hacca gidiş ve dönüş tarihleri de paylaşıldı. Peki; Hac kesin kayıt ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.