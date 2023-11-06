Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 06:34

Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Hac kesin kayıt işlemleri 2024 yılı için başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte Başkan Ali Erbaş detayları aktardı. Kayıt hakkı kazanan isim listesi e-devlet üzerinden Hac kura sonuçları başlığı altında öğrenildi. Erbaş'ın aktardığına göre kazanan isimlerin kaydını tamamlaması halinde kura sırası gözetilerek yeniden kayıt alınacak. Hac kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor belli oldu. Peki, Hac kesin kayıt ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Hac kesin kayıt e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Diyanet'in yayımladığı broşüre göre konaklama türleri ve fiyatları da açıklandı. Kutsal topraklara kavuşmak için gün sayan hacı adayları bilgileri hacumre.diyanet.gov.tr üzerinden takip ediyor. Hac kayıtları 2024 yılı için geçerli olacak ücretler kapsamında ödemelerle birlikte yapılacak. Öte yandan Hacca gidiş ve dönüş tarihleri de paylaşıldı. Peki; Hac kesin kayıt ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

2024 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Binlerce hacı adaylarının beklediği zaman geldi. Hac kuraları 2 Kasım günü tamamlandı. Başvuruda bulunanlar kesin kayıtlarına e-devlet üzerinden ulaşıyor.

Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte Hac kesin kayıtları başlıyor.

HAC KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

HAC KESİN KAYIT NE ZAMAN 2024?

Hac kesin kayıtları 06 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasına göre "Hac kesin kayıtları her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığı yüzde 60, acenteler yüzde 40 oranını geçmemek üzere yapılacak"

Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

HAC FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet tarafından paylaşılan Hac bültenine göre konaklama fiyatları belli oldu. 2024 yılında normal konaklama ve ücretleri şöyle olacak:

1 Kişilik Konaklama Ücreti:

4 Kişilik Oda: 24.500 SAR

3 Kişilik Oda: 26.500 SAR

2 Kişilik Oda: 28.500 SAR

0-2 Yaş Arası Bebek (0-24 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 7.200 SAR

3-7 Yaş Arası Çocuk (25-72 A): 2-3-4 Kişilik Oda 14.000 SAR

7-12 Yaş Arası Çocuk (73-144 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 15.350 SAR

Hac kesin kayıt işlemleri 2024 başlıyor! Diyanet ile Hac kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız "Organizasyon Seçim" belgelerini 06 Kasım 2023 Saat: 08:00'den itibaren; e-Devlet sistemine giriş yaparak Hac İşlemleri menüsünden yapabileceklerdir. Vatandaşlarımız tercihlerini "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" seçerek belirleyeceklerdir.

HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA