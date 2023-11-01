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Giriş Tarihi: 01.11.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:51

Hac kura sonuçları isim listesi açıklanıyor! 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet kura çekimi tarihini açıkladı

Binlerce Müslümanın heyecanla beklediği hac kuraları için geri sayım başladı. Kutsal topraklara giderek dini vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce kişi ön kayıt yaptırmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyordu. Diyanet İşleri tarafından düzenlenen 2024 hac kuraları ne zaman, hangi tarihte sorusunun yanıtı belli oldu. Hac kura sonuçları isim listesi açıklanmasının ardından vatandaşların öncelikli olarak kesin kayıt işlemlerini yaptırması gerekecek. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, 2024 Hac kura sonuçları ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

Hac kura sonuçları isim listesi açıklanıyor! 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet kura çekimi tarihini açıkladı

Diyanet İşleri tarafından düzenlenen 2024 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu. İslam dini açısından büyük önem taşıyan kutsal topraklara gitmeyi arzulayan binlerce kişi Hac kura tarihi 2024 araştırması yaparken Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan beklenen tarih açıklama geldi. Peki, 2024 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılacak? İşte, 2024 Diyanet hac kura sonuçalrı isim listesi ve konuya dair merak edilen son gelişmeler...

Hac kura sonuçları isim listesi açıklanıyor! 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet kura çekimi tarihini açıkladı

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? HAC KURA SONUÇLARI 2024 DİYANET

Hacca bu yıl gitmek isteye vatandaşlar 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında ön kayıt başvurularını tamamladı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 2007'de başlatılan katsayılı kura sistemi, hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlıyor.

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Hac kura sonuçları isim listesi açıklanıyor! 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet kura çekimi tarihini açıkladı

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü (yarın) çekileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

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Hac kura sonuçları isim listesi açıklanıyor! 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet kura çekimi tarihini açıkladı

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 2007'de başlatılan katsayılı kura sistemi, hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlıyor.

Önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek maksadıyla, kura çekiminde, kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulaması yapılmaktadır. Kuralar, hacı adaylarının 2007'den itibaren girdiği kura sayısının, kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmektedir. Yani bu yıl müracaat eden kişi, sadece 1 kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat etmiş bir kardeşimiz 100 kere kuraya girmektedir. Dolayısıyla daha önce müracaat etmiş olanların kurada çıkma ihtimali, yeni müracaat edenlere göre daha fazla olmaktadır.

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

Hac kura sonuçları isim listesi açıklanıyor! 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet kura çekimi tarihini açıkladı

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?

2024 yılı için Hac fiyatları belli olmadı.

Ancak 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

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