Hac kura sonuçları isim listesi açıklanıyor! 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet kura çekimi tarihini açıkladı

Binlerce Müslümanın heyecanla beklediği hac kuraları için geri sayım başladı. Kutsal topraklara giderek dini vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce kişi ön kayıt yaptırmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyordu. Diyanet İşleri tarafından düzenlenen 2024 hac kuraları ne zaman, hangi tarihte sorusunun yanıtı belli oldu. Hac kura sonuçları isim listesi açıklanmasının ardından vatandaşların öncelikli olarak kesin kayıt işlemlerini yaptırması gerekecek. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, 2024 Hac kura sonuçları ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili tüm detaylar…