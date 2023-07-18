Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS tablosu gündemdeki yerini aldı. Ankara'da okumak isteyenler, tercih listelerini ÖSYM kılavuzu ile başlayacak YKS tercih robotu ile hazırlayacak. Sınav sonuçları ile birlikte puan, bölüm ve üniversite bazında araştırmalar hız kazanacak. Ankara Hacettep Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar araştırılıyor. Tercih işlemleri için geri sayım başladı. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Hacettepe Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|170+5
160+4
160+4
160+4
|175
164
164
164
|1.482
957
870
904
|537,51226
506,61965
540,81010
532,21498
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|220+6
210+6
210+6
200+5
|226
216
216
205
|2.290
1.817
1.600
1.509
|533,36889
495,26312
535,94131
526,44195
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|105+3
105+3
100+3
100+3
|108
108
103
103
|3.576
5.248
7.200
11.743
|528,35762
471,85230
516,14891
486,25401
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
41
31
31
|5.735
8.004
8.830
13.439
|522,30677
461,33488
512,42750
482,06784
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
2+0
|1
—
—
1
|7.471
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|518,23997
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|8.078
11.657
12.400
16.067
|516,86766
450,75590
505,45586
476,16317
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|160+4
150+4
140+4
140+4
|164
154
144
144
|15.994
16.878
17.300
13.017
|502,39502
439,30889
497,40744
483,09837
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|20.727
28.683
30.300
31.108
|495,09476
419,64119
479,38448
448,56267
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|23.706
29.512
27.900
28.520
|490,77253
418,40421
482,41941
452,88788
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
140+4
140+4
|154
154
144
144
|34.356
33.852
31.800
30.238
|476,66268
412,20994
477,30934
449,99201
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|48.303
45.006
43.900
42.741
|459,64962
398,24809
462,43822
430,34273
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|50.290
57.675
61.400
65.566
|457,26711
383,55413
442,18094
398,85032
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
80+2
80+2
70+2
|62
82
82
72
|54.145
51.468
44.400
39.317
|452,80516
390,51412
461,85043
435,42570
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|54.599
50.914
47.400
49.252
|452,30916
391,20636
458,26952
420,78932
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|60.990
—
—
—
|445,04923
—
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
110+3
110+3
110+3
|103
113
113
113
|75.721
63.437
55.600
49.274
|429,09560
377,38875
448,72620
420,76184
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|77.738
73.658
73.800
79.598
|427,05086
367,00050
427,99064
381,95272
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Nükleer Enerji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|86.946
97.747
92.100
97.024
|417,80380
345,08678
407,85380
363,42605
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|87.061
92.077
77.300
78.855
|417,69214
349,85790
423,87535
382,82115
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|88.831
107.878
110.000
125.012
|415,91700
336,67342
389,05038
338,77829
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|97.777
90.773
68.300
56.941
|407,57365
350,99063
434,26053
410,26750
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|115.515
125.744
114.000
118.323
|391,85836
323,33801
385,59257
344,07337
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|128.652
155.828
171.000
199.357
|381,28618
304,35802
341,40720
295,24671
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|131.709
168.542
185.000
222.230
|378,91751
297,33844
333,37936
285,72132
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|132.067
199.774
243.000
265.078
|378,67220
282,33391
304,43632
270,73483
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ergoterapi
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|133.284
134.294
119.000
92.919
|377,77172
317,47148
380,61528
367,42990
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|138.040
154.654
166.000
220.643
|374,37688
304,99696
344,71254
286,37063
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|139.163
152.431
142.000
147.103
|373,55785
306,25379
361,81580
323,20649
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|139.907
128.436
129.000
173.416
|372,98237
321,43569
372,56505
307,83961
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|142.546
167.257
201.000
225.791
|371,08229
298,02476
324,23058
284,33435
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|165.110
173.048
164.000
174.106
|356,31471
294,99551
346,48744
307,48534
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|170.279
165.861
74.600
55.414
|353,32914
298,73422
427,03069
412,25416
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|171.949
217.319
243.000
270.935
|352,32140
274,98391
304,72801
268,90420
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Geomatik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|178.185
184.983
131.000
128.444
|348,72834
289,06074
370,73381
336,19247
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|192.052
200.133
200.000
225.100
|341,26958
282,17145
324,74736
284,60335
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|224.396
240.855
251.000
257.579
|325,96560
266,00815
301,25240
273,11308
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
37
|235.624
255.661
285.000
Dolmadı
|321,20485
260,99801
288,21002
Dolmadı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Nükleer Enerji Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
1+0
1+0
|1
—
—
1
|238.843
Dolmadı
Dolmadı
185.406
|319,87783
Dolmadı
Dolmadı
301,74706
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Hidrojeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
45+2
|31
29
23
21
|278.231
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|305,14647
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
1+0
1+0
|2
—
—
1
|297.165
Dolmadı
Dolmadı
77.099
|298,83067
Dolmadı
Dolmadı
384,88916
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|304.206
329.191
315.000
317.248
|296,62923
240,33828
278,19162
256,17518
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ergoterapi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
1+0
1+0
|1
—
1
—
|392.693
Dolmadı
165.000
Dolmadı
|273,22421
Dolmadı
345,85606
Dolmadı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|240+6
240+6
230+6
230+6
|246
246
236
236
|6.201
7.224
4.510
5.094
|459,60861
403,80887
459,66544
439,49177
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|6.906
12.688
7.220
7.807
|456,72988
389,50688
446,27884
429,94937
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|37.604
35.817
26.300
37.893
|412,37368
359,85751
408,71289
388,01779
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|52.363
62.124
60.000
71.734
|403,01412
340,41218
384,57255
363,67368
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|53.669
60.234
47.400
54.182
|402,25098
341,62060
392,13583
375,20395
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|66.564
77.140
72.100
77.175
|395,01573
331,62541
377,97870
360,43850
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|67.088
64.615
64.600
76.145
|394,72967
338,87537
382,01694
361,04746
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|78.234
77.360
40.200
47.901
|389,05826
331,50442
397,09558
379,78491
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|82.957
76.685
62.700
67.331
|386,75223
331,88524
383,07319
366,42202
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|119.267
128.597
121.000
127.254
|370,58726
308,28802
354,61802
335,46672
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|155.294
160.277
136.000
134.291
|357,03559
297,06281
348,38590
332,50834
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|155.628
145.191
126.000
117.997
|356,91198
302,13018
352,41329
339,48364
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|175.125
178.480
147.000
146.433
|350,39332
291,42029
343,91858
327,73481
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|150+4
150+4
150+4
160+4
|154
154
154
164
|217.439
191.624
168.000
164.780
|338,04456
287,69012
336,23164
321,03154
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|252.655
253.353
212.000
200.904
|329,27869
272,62251
321,36894
309,44947
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|281.848
296.588
280.000
301.488
|322,79144
264,02967
302,78863
284,91910
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|321.045
336.729
316.000
312.336
|314,98024
256,96203
294,31214
282,73055
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|353.297
362.449
387.000
404.314
|309,14649
252,85738
279,96772
266,72929
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Antropoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|466.204
490.269
477.000
515.998
|291,90672
235,43440
264,85547
251,52786
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Aile ve Tüketici Bilimleri
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|471.530
471.376
440.000
452.102
|291,20925
237,77308
270,72813
259,81829
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|4.605
4.230
3.680
4.004
|478,72382
447,74074
468,40121
461,70952
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|5.971
5.680
4.820
5.430
|469,08730
435,77751
456,97437
448,55364
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|7.071
6.991
6.020
6.530
|462,64697
426,86259
447,39896
440,48722
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|62+2
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|8.301
8.959
8.810
9.381
|456,01935
415,98561
429,89962
423,81358
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|11.192
10.243
8.970
9.364
|442,13064
410,01719
429,05024
423,86995
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
62+2
62+2
|62
62
64
64
|11.399
9.862
10.200
11.731
|441,31912
411,67850
422,69663
412,76437
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.650
11.299
10.500
10.982
|440,42923
405,21732
421,28666
416,18913
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
62+2
62+2
|62
62
64
64
|16.920
16.271
17.300
16.592
|420,94489
386,46875
394,23426
392,69047
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|20.342
18.455
19.900
21.621
|410,19399
378,87698
384,96354
373,73927
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|24.230
23.443
23.600
23.355
|398,87243
362,59988
371,98142
367,49827
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|53.076
69.782
64.000
72.386
|322,90736
223,25050
247,58811
228,38930
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|3.372
2.282
2.840
2.988
|444,23147
408,60672
435,86352
436,82388
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|5.634
5.931
6.090
5.605
|432,64443
387,05233
417,35502
422,61122
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|8.000
4.855
4.790
6.142
|424,71433
391,59167
422,98194
420,60309
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|22.585
27.715
22.900
24.427
|400,10956
347,36514
383,04434
387,46105
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|34.811
40.266
40.000
44.160
|388,28686
336,13635
365,99297
370,62848
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|36.043
40.784
31.100
29.786
|387,31914
335,73091
373,93129
382,08302
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|92.079
130.938
124.000
129.367
|356,81694
294,49966
324,84274
332,95965
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|167.390
192.653
126.000
129.237
|333,72191
278,18814
324,10634
332,99996
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|235.304
247.054
187.000
199.431
|319,14062
266,93098
306,58279
314,37627