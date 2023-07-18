Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:21

Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS tablosu gündemdeki yerini aldı. Ankara'da okumak isteyenler, tercih listelerini ÖSYM kılavuzu ile başlayacak YKS tercih robotu ile hazırlayacak. Sınav sonuçları ile birlikte puan, bölüm ve üniversite bazında araştırmalar hız kazanacak. Ankara Hacettep Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar araştırılıyor. Tercih işlemleri için geri sayım başladı. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Hacettepe Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…