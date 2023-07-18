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Haberler Fotohaber Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:21

Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS tablosu gündemdeki yerini aldı. Ankara'da okumak isteyenler, tercih listelerini ÖSYM kılavuzu ile başlayacak YKS tercih robotu ile hazırlayacak. Sınav sonuçları ile birlikte puan, bölüm ve üniversite bazında araştırmalar hız kazanacak. Ankara Hacettep Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar araştırılıyor. Tercih işlemleri için geri sayım başladı. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Hacettepe Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…

Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan tablosu araştırılıyor. YÖK ATLAS listesi ile YKS tercihleri üniversite ve bölüm bazında yapılacak araştırmalar sonrası başlayacak. Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 tablosunu araştırmaya devam ediyor. Lisans ve önlisans bölümlerinin bulunduğu üniversiteyi tercih edecekler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Hacettepe Üniversitesi taban ve tavan puanları…

Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. Diş Hekimliği Fakültesi
  2. Eczacılık Fakültesi
  3. Edebiyat Fakültesi
  4. Eğitim Fakültesi
  5. Fen Fakültesi
  6. Fizik Tedavi ve Rehablitasyon Fakültesi
  7. Güzel Sanatlar Fakültesi
  8. Hemşirelik Fakültesi
  9. Hukuk Fakültesi
  10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  11. İletişim Fakültesi
  12. Mühendislik Fakültesi
  13. Tıp Fakültesi
  14. Sağlık Bilimleri Fakültesi
  15. Spor Bilimleri Fakültesi

İşte bölümler ve taban puanları:

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Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 170+5
160+4
160+4
160+4		 175
164
164
164		 1.482
957
870
904		 537,51226
506,61965
540,81010
532,21498
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 220+6
210+6
210+6
200+5		 226
216
216
205		 2.290
1.817
1.600
1.509		 533,36889
495,26312
535,94131
526,44195
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 105+3
105+3
100+3
100+3		 108
108
103
103		 3.576
5.248
7.200
11.743		 528,35762
471,85230
516,14891
486,25401
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
41
31
31		 5.735
8.004
8.830
13.439		 522,30677
461,33488
512,42750
482,06784
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
2+0
2+0		 1


1		 7.471
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 518,23997
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 8.078
11.657
12.400
16.067		 516,86766
450,75590
505,45586
476,16317
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 160+4
150+4
140+4
140+4		 164
154
144
144		 15.994
16.878
17.300
13.017		 502,39502
439,30889
497,40744
483,09837
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 20.727
28.683
30.300
31.108		 495,09476
419,64119
479,38448
448,56267
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 23.706
29.512
27.900
28.520		 490,77253
418,40421
482,41941
452,88788
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
140+4
140+4		 154
154
144
144		 34.356
33.852
31.800
30.238		 476,66268
412,20994
477,30934
449,99201
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 48.303
45.006
43.900
42.741		 459,64962
398,24809
462,43822
430,34273
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 50.290
57.675
61.400
65.566		 457,26711
383,55413
442,18094
398,85032
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
80+2
80+2
70+2		 62
82
82
72		 54.145
51.468
44.400
39.317		 452,80516
390,51412
461,85043
435,42570
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 54.599
50.914
47.400
49.252		 452,30916
391,20636
458,26952
420,78932
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0


 3


 60.990


 445,04923
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
110+3
110+3
110+3		 103
113
113
113		 75.721
63.437
55.600
49.274		 429,09560
377,38875
448,72620
420,76184
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 77.738
73.658
73.800
79.598		 427,05086
367,00050
427,99064
381,95272
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Nükleer Enerji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 86.946
97.747
92.100
97.024		 417,80380
345,08678
407,85380
363,42605
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 87.061
92.077
77.300
78.855		 417,69214
349,85790
423,87535
382,82115
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 88.831
107.878
110.000
125.012		 415,91700
336,67342
389,05038
338,77829
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 97.777
90.773
68.300
56.941		 407,57365
350,99063
434,26053
410,26750
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 115.515
125.744
114.000
118.323		 391,85836
323,33801
385,59257
344,07337
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 128.652
155.828
171.000
199.357		 381,28618
304,35802
341,40720
295,24671
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 131.709
168.542
185.000
222.230		 378,91751
297,33844
333,37936
285,72132
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 132.067
199.774
243.000
265.078		 378,67220
282,33391
304,43632
270,73483
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ergoterapi
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 133.284
134.294
119.000
92.919		 377,77172
317,47148
380,61528
367,42990
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 138.040
154.654
166.000
220.643		 374,37688
304,99696
344,71254
286,37063
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 139.163
152.431
142.000
147.103		 373,55785
306,25379
361,81580
323,20649
Hacettepe taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 139.907
128.436
129.000
173.416		 372,98237
321,43569
372,56505
307,83961
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 142.546
167.257
201.000
225.791		 371,08229
298,02476
324,23058
284,33435
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 165.110
173.048
164.000
174.106		 356,31471
294,99551
346,48744
307,48534
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 170.279
165.861
74.600
55.414		 353,32914
298,73422
427,03069
412,25416
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 171.949
217.319
243.000
270.935		 352,32140
274,98391
304,72801
268,90420
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Geomatik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 178.185
184.983
131.000
128.444		 348,72834
289,06074
370,73381
336,19247
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 192.052
200.133
200.000
225.100		 341,26958
282,17145
324,74736
284,60335
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 224.396
240.855
251.000
257.579		 325,96560
266,00815
301,25240
273,11308
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
37		 235.624
255.661
285.000
Dolmadı		 321,20485
260,99801
288,21002
Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Nükleer Enerji Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
1+0
1+0		 1


1		 238.843
Dolmadı
Dolmadı
185.406		 319,87783
Dolmadı
Dolmadı
301,74706
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Hidrojeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
45+2		 31
29
23
21		 278.231
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 305,14647
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
1+0
1+0		 2


1		 297.165
Dolmadı
Dolmadı
77.099		 298,83067
Dolmadı
Dolmadı
384,88916
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 304.206
329.191
315.000
317.248		 296,62923
240,33828
278,19162
256,17518
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ergoterapi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
1+0
1+0		 1

1
 392.693
Dolmadı
165.000
Dolmadı		 273,22421
Dolmadı
345,85606
Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 240+6
240+6
230+6
230+6		 246
246
236
236		 6.201
7.224
4.510
5.094		 459,60861
403,80887
459,66544
439,49177
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 6.906
12.688
7.220
7.807		 456,72988
389,50688
446,27884
429,94937
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 37.604
35.817
26.300
37.893		 412,37368
359,85751
408,71289
388,01779
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 52.363
62.124
60.000
71.734		 403,01412
340,41218
384,57255
363,67368
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 53.669
60.234
47.400
54.182		 402,25098
341,62060
392,13583
375,20395
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 66.564
77.140
72.100
77.175		 395,01573
331,62541
377,97870
360,43850

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 67.088
64.615
64.600
76.145		 394,72967
338,87537
382,01694
361,04746
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 78.234
77.360
40.200
47.901		 389,05826
331,50442
397,09558
379,78491
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 82.957
76.685
62.700
67.331		 386,75223
331,88524
383,07319
366,42202
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 119.267
128.597
121.000
127.254		 370,58726
308,28802
354,61802
335,46672
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 155.294
160.277
136.000
134.291		 357,03559
297,06281
348,38590
332,50834
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 155.628
145.191
126.000
117.997		 356,91198
302,13018
352,41329
339,48364
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 175.125
178.480
147.000
146.433		 350,39332
291,42029
343,91858
327,73481
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 150+4
150+4
150+4
160+4		 154
154
154
164		 217.439
191.624
168.000
164.780		 338,04456
287,69012
336,23164
321,03154
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 252.655
253.353
212.000
200.904		 329,27869
272,62251
321,36894
309,44947
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 281.848
296.588
280.000
301.488		 322,79144
264,02967
302,78863
284,91910
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 321.045
336.729
316.000
312.336		 314,98024
256,96203
294,31214
282,73055
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 353.297
362.449
387.000
404.314		 309,14649
252,85738
279,96772
266,72929
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Antropoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 466.204
490.269
477.000
515.998		 291,90672
235,43440
264,85547
251,52786
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Aile ve Tüketici Bilimleri
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 471.530
471.376
440.000
452.102		 291,20925
237,77308
270,72813
259,81829
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 4.605
4.230
3.680
4.004		 478,72382
447,74074
468,40121
461,70952
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 5.971
5.680
4.820
5.430		 469,08730
435,77751
456,97437
448,55364
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 7.071
6.991
6.020
6.530		 462,64697
426,86259
447,39896
440,48722
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 62+2
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 8.301
8.959
8.810
9.381		 456,01935
415,98561
429,89962
423,81358
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 11.192
10.243
8.970
9.364		 442,13064
410,01719
429,05024
423,86995
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
62+2
62+2		 62
62
64
64		 11.399
9.862
10.200
11.731		 441,31912
411,67850
422,69663
412,76437
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.650
11.299
10.500
10.982		 440,42923
405,21732
421,28666
416,18913
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
62+2
62+2		 62
62
64
64		 16.920
16.271
17.300
16.592		 420,94489
386,46875
394,23426
392,69047
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 20.342
18.455
19.900
21.621		 410,19399
378,87698
384,96354
373,73927
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 24.230
23.443
23.600
23.355		 398,87243
362,59988
371,98142
367,49827
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 53.076
69.782
64.000
72.386		 322,90736
223,25050
247,58811
228,38930
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 3.372
2.282
2.840
2.988		 444,23147
408,60672
435,86352
436,82388
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 5.634
5.931
6.090
5.605		 432,64443
387,05233
417,35502
422,61122
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 8.000
4.855
4.790
6.142		 424,71433
391,59167
422,98194
420,60309
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 22.585
27.715
22.900
24.427		 400,10956
347,36514
383,04434
387,46105
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 34.811
40.266
40.000
44.160		 388,28686
336,13635
365,99297
370,62848
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 36.043
40.784
31.100
29.786		 387,31914
335,73091
373,93129
382,08302
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 92.079
130.938
124.000
129.367		 356,81694
294,49966
324,84274
332,95965
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 167.390
192.653
126.000
129.237		 333,72191
278,18814
324,10634
332,99996
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 235.304
247.054
187.000
199.431		 319,14062
266,93098
306,58279
314,37627
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