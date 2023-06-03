Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında, nereli?

2000'de OYAK Genel Kurul üyeliğine seçildi. Mecburi hizmeti bittiğinde 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Hakan Fidan'ın master tezi, "Dış Politikada İstihbaratın Rolü", doktora tezi ise, "Bilgi Çağında Diplomasi: Enformasyon Teknolojilerinin Uluslararası Antlaşmaların Doğrulanmasında Rolü" konusunda oldu. Aynı zamanda da 2001 -2003 yılları arasında Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışman olarak çalışmaya başladı.

2003 yılında (Tika) Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. 2007 yılına kadar bu görevi yaptı. TİKA Başkanlığı döneminde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül ile yakın çalışma içinde oldu. 14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 8 Mart 2008'de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine getirildi. Bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana, MİT Müsteşarlığı görevinde olan Emre Taner'in yerine 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Emre Taner yaş haddinden emekli olurken, Hakan Fidan 42 yaşında en genç yaşta müsteşar olan isim oldu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere 6 Ocak 2015 tarihinde Müsteşarlık görevinden istifa etti. Yerine vekaleten İsmail Hakkı Musa atandı. 9 Mart 2015 tarihinde 25. Dönem Milletvekili adaylığı için AK Parti'ye yaptığı başvuruyu geri çekti. Hakan Fidan, evli ve 3 çocuk sahibidir.