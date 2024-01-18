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Haberler Fotohaber Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 13:17

Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi kariyeri

Mehmet Halis Bilden biyografisi, hayatı ve siyasi kariyeri ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Bilden, Yyksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Pendik Belediyesi'nde Mühendis olarak görev alan siyasi isim, ardından 1996-1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. Peki, Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler…

Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi kariyeri

1968 yılında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğan Halis Bilden, Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılından 1999 yılına kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. Peki, Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte Mehmet Halis Bilden hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi.

Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi kariyeri

HALİS BİLDEN KİMDİR?

Halis Bilden, 12 Ekim 1968 yılında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğdu. Kazıktepe Köyü İlkokulu (1979) ile Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'ni (1988) tamamlayan Halis Bilden, Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesi'nde Mühendis olarak görev aldı ve ardından 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik görevini tamamladı.

2001–2004 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak çalıştı, 2004-2005 yılları arasında ise Adana Seyhan Belediyesi'nde Teknik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

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Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi kariyeri

2005–2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten baktı.

2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na atandı. 2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Halis Bilden, İngilizce bilmektedir.

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