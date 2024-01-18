Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi kariyeri

2005–2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten baktı.

2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na atandı. 2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Halis Bilden, İngilizce bilmektedir.