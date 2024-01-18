Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
13:17
Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi kariyeri
Mehmet Halis Bilden biyografisi, hayatı ve siyasi kariyeri ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Bilden, Yyksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Pendik Belediyesi'nde Mühendis olarak görev alan siyasi isim, ardından 1996-1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. Peki, Halis Bilden kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler…