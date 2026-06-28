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Halis Karataş kimdir, kaç yaşında? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan'ın jokeyi Halis Karataş hayatı!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:51
Halis Karataş kimdir, kaç yaşında? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan'ın jokeyi Halis Karataş hayatı!
2026 Gazi Koşusu'nda zafere, Bay Nalçakan isimli safkanla piste çıkan usta jokey Halis Karataş ulaştı. Tarihi 100. koşuyu kazanan Karataş, organizasyondaki şampiyonluk sayısını yediye çıkararak bir kez daha adını Türk at yarışçılığı tarihine yazdırdı. "Sihirbaz" lakabıyla tanınan deneyimli jokey, bu önemli zaferin ardından spor kamuoyunun yeniden gündemine geldi. İşte 100. Gazi Koşusu'nun kazanan jokeyi Halis Karataş'ın hayatı ve kariyeri.