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Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:51

Halis Karataş kimdir, kaç yaşında? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan'ın jokeyi Halis Karataş hayatı!

2026 Gazi Koşusu'nda zafere, Bay Nalçakan isimli safkanla piste çıkan usta jokey Halis Karataş ulaştı. Tarihi 100. koşuyu kazanan Karataş, organizasyondaki şampiyonluk sayısını yediye çıkararak bir kez daha adını Türk at yarışçılığı tarihine yazdırdı. "Sihirbaz" lakabıyla tanınan deneyimli jokey, bu önemli zaferin ardından spor kamuoyunun yeniden gündemine geldi. İşte 100. Gazi Koşusu'nun kazanan jokeyi Halis Karataş'ın hayatı ve kariyeri.

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Halis Karataş kimdir, kaç yaşında? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan’ın jokeyi Halis Karataş hayatı!

100.Gazi Koşusu'nu Bay Nalçakan ile kazanan Halis Karataş, kariyerindeki yedinci Gazi Koşusu zaferine ulaştı. Usta jokeyin başarıları ve hayatı yeniden merak konusu oldu.

Halis Karataş kimdir, kaç yaşında? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan’ın jokeyi Halis Karataş hayatı!

HALİS KARATAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Ekim 1972'de Sivas'ın Gürün ilçesinde doğan Halis Karataş, atçılık geleneği olan bir ailede yetişti. Babası ve amcası seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş ise jokey olarak görev yaptı. Jokeylik kariyerine 14 yaşında başlayan Karataş, yıllar içinde 7 bini aşkın yarış kazanarak Türk at yarışçılığının en başarılı isimlerinden biri oldu. 20 Temmuz 2012'de aynı gün içinde yedi yarış kazanarak dünya rekoruna imza atan usta jokey, bu başarısıyla "Sihirbaz" lakabını perçinledi.

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Halis Karataş kimdir, kaç yaşında? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan’ın jokeyi Halis Karataş hayatı!

Karataş'ın Gazi Koşusu'ndaki önceki zaferleri ise şunlardır:

Yıl

Atın Adı

1996

Bold Pilot

1998

It's a Bird

2000

Capritia

2002

Abbas

2005

Popular Demand

2011

Anatoly

Halis Karataş kimdir, kaç yaşında? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan’ın jokeyi Halis Karataş hayatı!

Özel hayatında da dikkat çeken bir isim olan Halis Karataş, ünlü at sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlenmiş ve bu evlilikten Azra ve Özdemir adında iki çocuğu olmuştur. Eşi Begüm Atman'ı 2014 yılında kaybeden Karataş'ın hayatı, "Bizim İçin Şampiyon" adlı filme de konu olmuştur.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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