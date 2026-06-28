Halis Karataş kimdir, kaç yaşında? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan’ın jokeyi Halis Karataş hayatı!

HALİS KARATAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Ekim 1972'de Sivas'ın Gürün ilçesinde doğan Halis Karataş, atçılık geleneği olan bir ailede yetişti. Babası ve amcası seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş ise jokey olarak görev yaptı. Jokeylik kariyerine 14 yaşında başlayan Karataş, yıllar içinde 7 bini aşkın yarış kazanarak Türk at yarışçılığının en başarılı isimlerinden biri oldu. 20 Temmuz 2012'de aynı gün içinde yedi yarış kazanarak dünya rekoruna imza atan usta jokey, bu başarısıyla "Sihirbaz" lakabını perçinledi.