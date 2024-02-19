YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?

Yeni halka arz var mı her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar yeni şirketlerin hisselerini değerlendirmeye hazırlanıyor. SPK takvimi bu noktada fikir veriyor ve planları çıkarıyor. Alves Kablo ve Oba Makarnacılık halka arza çıkıyor. İşte, güncel halka arz takvimi 2024...