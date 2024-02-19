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Haberler Fotohaber YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 08:27

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?

Halka arz olacak şirketler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde takip edilmeye başladı. Yeni yıla üç yeni arzla giren takvimde 2 yeni şirket görülüyor. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve büyüklüğü, kaç lot vereceği özelinde birçok soru şirketlerin özelinde gündeme geliyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi Şubat 2024...

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?

Yeni halka arz var mı her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar yeni şirketlerin hisselerini değerlendirmeye hazırlanıyor. SPK takvimi bu noktada fikir veriyor ve planları çıkarıyor. Alves Kablo ve Oba Makarnacılık halka arza çıkıyor. İşte, güncel halka arz takvimi 2024...

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan 2 yeni şirke halka arza çıkıyor. Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. ve Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. hazırlıkları başladı.

İşte, detaylar...

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YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?

ALVES KABLO HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri henüz hazırlık aşamasında. 40 milyon lotla halka arza çıkacak Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. hisse fiyatı 19,45 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Ana Pazar'da işlem görecek.

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?

OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri henüz hazırlık aşamasında. 96 milyonu aşkın lotla halka arza çıkacak Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. hisse fiyatı 39,24 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisselerde aracı kurum Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olacak.

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?

TASLAK HALKA ARZLAR

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
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