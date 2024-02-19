Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
08:27
YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak?
Halka arz olacak şirketler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde takip edilmeye başladı. Yeni yıla üç yeni arzla giren takvimde 2 yeni şirket görülüyor. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve büyüklüğü, kaç lot vereceği özelinde birçok soru şirketlerin özelinde gündeme geliyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi Şubat 2024...