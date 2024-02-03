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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…
Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 11:50

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…

Halka arz takvimi yeniden gündemde! 2024 Şubat ayının yeni şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında, takvimde yerini aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, 2024 Şubat ayında yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…

Halka arz takvimi, SPK onayı ile iki yeni şirket ismi açıkladı. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakında takip edilen şirketlerin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları belli oldu. Peki, şirketlerin talep toplama tarihleri ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…

HALKA ARZ TAKVİMİ📈

SPK onayı ile 2 yeni şirketin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında duyuruldu. İşte, halka arz olacak şirketler,

  • Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
  • Bor Şeker A.Ş.
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HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…

BOR ŞEKER A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Bor Şeker A.Ş. halka arz büyüklüğü 1,85 milyar TL olacak. Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 29.17 olacak.

  • Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 26,54 TL
  • Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım
  • Pay: 70,000,000 Lot
  • Aracı Kurum: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…

BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

BORSK bits koduyla Yıldız Pazarda işlem görcek olan Bor Şeker'in halka arz tarihi 7-8-9 Şubat olarak duyuruldu.

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz büyüklüğü 945 milyon TL olacak. Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı 20.15 olacak.

  • Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 35,00 TL
  • Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
  • Pay: 27,000,000 Lot
  • Aracı Kurum: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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