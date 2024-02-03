Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
11:50
HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…
Halka arz takvimi yeniden gündemde! 2024 Şubat ayının yeni şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında, takvimde yerini aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, 2024 Şubat ayında yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…