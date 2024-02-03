HALKA ARZ TAKVİMİ 6-7-8-9 ŞUBAT📈 Halka arz tarihleri duyuruldu🔔 İşte, talep toplama tarihleri…

Halka arz takvimi, SPK onayı ile iki yeni şirket ismi açıkladı. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakında takip edilen şirketlerin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları belli oldu. Peki, şirketlerin talep toplama tarihleri ne zaman?