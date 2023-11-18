HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak soruları yeni hafta için yanıt aramaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirketler Tureks Turunç Madencilik, 1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzı Kasım ayında tamamlandı. Yeni haftanın yaklaşması sebebiyle yeni halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi soruları gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar halka arz büyüklüğü, hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot dağıtımı gibi detayları baz alarak yatırım işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman? İşte, SPK ile Kasım 2023 halka arz takvimi…