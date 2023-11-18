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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 17:08

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak soruları yeni hafta için yanıt aramaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirketler Tureks Turunç Madencilik, 1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzı Kasım ayında tamamlandı. Yeni haftanın yaklaşması sebebiyle yeni halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi soruları gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar halka arz büyüklüğü, hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot dağıtımı gibi detayları baz alarak yatırım işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman? İşte, SPK ile Kasım 2023 halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Yeni halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirketler, halka arz oluyor. Talep toplama sürecinin sona ermesi ardından sonuçlar için bekleyişe geçiliyor. KAP açıklaması ile halka arz sonuçları yanı sıra borsa işlem tarihleri belli oluyor. Son olarak EKOS, BINHO, AGROT Bist kodlu şirketler halka arz olmuştu. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek? İşte, 20-25 Kasım 2023 halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

KASIM 2023 YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Kasım ayında dört yeni şirket halka arz oldu. Sırasıyla halka arz olan şirketler şu şekilde;

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi

Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi

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HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Şimdi tüm gözler 20-25 Kasım haftasında yeni halka arz var mı sorusunun yanıtında. İşte o sorunun yanıtı…

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

KASIM AYINDA HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER LİSTESİ!

20-25 Kasım 2023 tarihleri arasında halka arz olacak şirketler henüz belli olmadı. Ancak halka arz başvuru sürecinde olan şirketler şu şekilde:

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

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