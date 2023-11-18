HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 KASIM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Yeni halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirketler, halka arz oluyor. Talep toplama sürecinin sona ermesi ardından sonuçlar için bekleyişe geçiliyor. KAP açıklaması ile halka arz sonuçları yanı sıra borsa işlem tarihleri belli oluyor. Son olarak EKOS, BINHO, AGROT Bist kodlu şirketler halka arz olmuştu. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek? İşte, 20-25 Kasım 2023 halka arz takvimi