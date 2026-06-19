Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

İstanbul'un önemli ulaşım projeleri arasında gösterilen Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, bölgedeki ulaşım altyapısına yeni bir alternatif sunacak. Hattın durakları ve güzergahı kadar Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuk süresi de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Metro hattının devreye girmesiyle birlikte karayolu trafiğinin azalması ve havalimanına ulaşımın daha hızlı hale gelmesi hedefleniyor. İşte, detaylar...