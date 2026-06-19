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Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:08
Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?
Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'da ulaşım süreleri önemli ölçüde kısalacak. Özellikle İstanbul Havalimanı'na erişimi kolaylaştıracak proje kapsamında duraklar, güzergah ve seyahat süreleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşımın kaç dakika süreceği merak edilirken, hattın geçeceği noktalar da gündemde yer alıyor. Yeni metro hattı, kentin raylı sistem ağını daha da güçlendirecek.