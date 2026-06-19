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Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:08

Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'da ulaşım süreleri önemli ölçüde kısalacak. Özellikle İstanbul Havalimanı'na erişimi kolaylaştıracak proje kapsamında duraklar, güzergah ve seyahat süreleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşımın kaç dakika süreceği merak edilirken, hattın geçeceği noktalar da gündemde yer alıyor. Yeni metro hattı, kentin raylı sistem ağını daha da güçlendirecek.

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Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

İstanbul'un önemli ulaşım projeleri arasında gösterilen Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, bölgedeki ulaşım altyapısına yeni bir alternatif sunacak. Hattın durakları ve güzergahı kadar Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuk süresi de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Metro hattının devreye girmesiyle birlikte karayolu trafiğinin azalması ve havalimanına ulaşımın daha hızlı hale gelmesi hedefleniyor. İşte, detaylar...

Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

HALKALI ARNAVUTKÖY METRO DURAKLARI VE GÜZERGAH

İstanbul'un raylı sistem ağını önemli ölçüde güçlendirecek olan Halkalı-Arnavutköy metro hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı projesinin son halkası olan bu bölümle birlikte, şehrin iki yakası dev bir raylı sistem koridoruyla birleşiyor.

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Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

Bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı-Arnavutköy kesimiyle birlikte, toplam uzunluğu 69 kilometreye ulaşan Gayrettepe-Halkalı hattı tamamlanmış oldu. Tamamı yer altında inşa edilen bu dev hat, metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı güzergahı unvanını taşıyor. İşletme hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak olan metro, dünyadaki benzer projeler arasında da uzunluğuyla ön sıralarda yer alıyor.

Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

HALKALI İSTANBUL HAVALİMANI ARASI KAÇ DK OLACAK?

Sağlanan entegrasyonlar ve yüksek hız kapasitesiyle seyahat süreleri önemli ölçüde kısalıyor.

Bugünden itibaren geçerli olacak seyahat süreleri şöyle:

  • Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika
  • Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika
  • Halkalı - Kağıthane: 54 dakika
  • Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika
Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

5 YENİ İSTASYON HİZMETE GİRİYOR

22 kilometre uzunluğundaki yeni kesimde, İbn Haldun Üniversitesi-Kayaşehir-Olimpiyatköy-Halkalı Stadı-Halkalı istasyonları yer alıyor. Bu istasyonların devreye girmesiyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaş, havalimanına ve şehir merkezine doğrudan raylı sistem erişimine kavuşuyor.

Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

Yeni hat, mevcut ulaşım ağlarıyla sağladığı tam entegrasyonla dikkat çekiyor. Halkalı istasyonunda MARMARAY, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile bağlantı sağlandı. Ayrıca hat boyunca Kayaşehir'de M3 metrosuna, Olimpiyatköy'de M9 metrosuna ve Halkalı Stadı'nda yapımı süren M7 hattına aktarma yapılabilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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