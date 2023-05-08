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Haberler Fotohaber Hangi oylar geçersiz sayılacak, 2023 YSK seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:16

Hangi oylar geçersiz sayılacak, 2023 YSK seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi' ne kısa bir süre kala YSK oy kullanma rehberini paylaştı. Türkiye'nin sandık başına gideceği seçimler öncesi hangi durumlarda oyların geçersiz olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin dikkat edilmesi gereken durumları sıraladı. Ayrıca geçersiz oy sayılacak durumları yayınladığı bir video ile detaylı olarak anlattı. Peki, seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte, YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve detaylar…

Hangi oylar geçersiz sayılacak, 2023 YSK seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

14 Mayıs seçimi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine çok kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu videolu geçersiz oy bilgilendirmesinde bulundu. Sandık başına gidecek olan milyonlarca vatandaş hangi durumlarda kullandıkları oyların geçersiz olduğunu sorgulamaya devam ediyor. Peki, seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte, YSK seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve detaylar…

Hangi oylar geçersiz sayılacak, 2023 YSK seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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Hangi oylar geçersiz sayılacak, 2023 YSK seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

YANLIŞ OY KULLANDIĞINI SÖYLEYEN SEÇMENE YENİ PUSULA VERİLİR Mİ?
Seçimde, seçmene iki oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin iki oy pusulası tek zarfa konulacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Hangi oylar geçersiz sayılacak, 2023 YSK seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
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