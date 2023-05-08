Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:16
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
15:16
Hangi oylar geçersiz sayılacak, 2023 YSK seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi' ne kısa bir süre kala YSK oy kullanma rehberini paylaştı. Türkiye'nin sandık başına gideceği seçimler öncesi hangi durumlarda oyların geçersiz olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin dikkat edilmesi gereken durumları sıraladı. Ayrıca geçersiz oy sayılacak durumları yayınladığı bir video ile detaylı olarak anlattı. Peki, seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte, YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve detaylar…