Hangi oylar geçersiz? YSK oy pusulasını paylaştı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy sayılacak durumları neler?

Hangi oylar geçersiz sayılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu geçersiz oy sayılacak durumları paylaştı. 60 milyondan fazla vatandaş sandığa gidecek ve sandığın iradesi doğrultusunda 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28 Mayıs 2023 Oy pusulası örneği ile oy kullanma rehberini vatandaşlara sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu pusulada yer alacak. Peki, geçersiz oy sayılacak durumlar nelerdir? Hangi oylar geçersiz sayılacak? İşte konu hakkında detaylar