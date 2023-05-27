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Haberler Fotohaber Hangi oylar geçersiz? YSK oy pusulasını paylaştı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy sayılacak durumları neler?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:03

Hangi oylar geçersiz? YSK oy pusulasını paylaştı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy sayılacak durumları neler?

Hangi oylar geçersiz sayılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu geçersiz oy sayılacak durumları paylaştı. 60 milyondan fazla vatandaş sandığa gidecek ve sandığın iradesi doğrultusunda 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28 Mayıs 2023 Oy pusulası örneği ile oy kullanma rehberini vatandaşlara sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu pusulada yer alacak. Peki, geçersiz oy sayılacak durumlar nelerdir? Hangi oylar geçersiz sayılacak? İşte konu hakkında detaylar

Hangi oylar geçersiz? YSK oy pusulasını paylaştı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy sayılacak durumları neler?

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için az bir süre kaldı. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmeden önce bilgilenmek ve geçerli oy kullanmak istiyor. Bu noktada hangi oylar geçersiz sayılacak, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli sorusu yanıt aramakta. İşte YSK ile geçersiz oy sayılacak durumlar

Hangi oylar geçersiz? YSK oy pusulasını paylaştı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy sayılacak durumları neler?

OY KULLANMA SAATLERİ 28 MAYIS 2023

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.

Tüm yurtta oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibarıyla başlayacak ve 17.00 itibarıyla sona erecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Hangi oylar geçersiz? YSK oy pusulasını paylaştı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy sayılacak durumları neler?

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

Hangi oylar geçersiz? YSK oy pusulasını paylaştı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy sayılacak durumları neler?

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Hangi oylar geçersiz? YSK oy pusulasını paylaştı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy sayılacak durumları neler?

YANLIŞ OY KULLANDIĞINI SÖYLEYEN SEÇMENE YENİ PUSULA VERİLİR Mİ?

28 Mayıs seçiminde, seçmenlere bu sefer tek oy pusulası verilecek. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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