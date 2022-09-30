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Haberler Fotohaber Harita Sembolleri - Haritadaki Semboller, İsimleri, Lejant İşaretleri, Kısaltmaları ve Anlamları
Giriş Tarihi: 30.09.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 11:41

Harita Sembolleri - Haritadaki Semboller, İsimleri, Lejant İşaretleri, Kısaltmaları ve Anlamları

Harita sembolleri trafiğe çıkan herkesin iyi bilmesi gereken işaretlerdir. Günümüzde bir yere gidip gelirken kullandığımız navigasyon cihazları aslında haritaları hala ne kadar çok kullandığımızın bir göstergesidir. Sadece ulaşım alanında değil, birçok alanda kullanılan haritalar, o alanla ilgili bilgi aktarımı sağlar. Bu kapsamda harita sembolleri ve anlamları o alana dair bilgi edinmeyi kolaylaştırır. Peki haritadaki semboller ve isimleri nelerdir? İşte lejant işaretleri kısaltmaları ve anlamları…

Harita Sembolleri - Haritadaki Semboller, İsimleri, Lejant İşaretleri, Kısaltmaları ve Anlamları

Harita sembolleri, kartografya olarak adlandırılan harita bilimi için hayli önemlidir. Harita, çizimle oluşturulan belli bir alanın düzleme aktarılması işlemine denir. Bir çizimin harita olabilmesi için belli bir ölçeğe ve kuşbakışı görünüme ihtiyacı vardır. Kullanım amaçlarına göre çeşitli haritalar mevcuttur. Haritaların okunabilmesi amacıyla oluşturulmuş sembolleri vardır. Bu semboller her haritada bulunmak zorundadır. Peki bu harita sembolleri ve haritadaki işaretlerin anlamları nelerdir? Harita sembol ve kısaltmaları nasıl okunur? İşte yanıtı!

Harita Sembolleri - Haritadaki Semboller, İsimleri, Lejant İşaretleri, Kısaltmaları ve Anlamları

Haritadaki Semboller, İşaretler Ve Anlamları

Kuş bakışı görünüm ile, yeryüzünün belli bir ölçeğe göre düzleme aktarıldığı çizime harita denir. Her çizim harita değildir, belli bir ölçeğe ve sembollere ihtiyacı vardır. Bu semboller, haritanın içerdiği bilgileri aktarmada önemli bir yere sahiptir. Coğrafi pozisyonlar yönler ve dip yapısı olarak haritadaki sembolleri, kısaltmalarını ve anlamlarını inceleyelim..

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Harita Sembolleri - Haritadaki Semboller, İsimleri, Lejant İşaretleri, Kısaltmaları ve Anlamları

Coğrafi Pozisyon Ve Yönler

  • Lat: Latitude / Enlem
  • Long: Longitude / Boylam
  • o : Degree(s) / Derece
  • ' : Minute(s) / Dakika
  • " : Second(s)/ Saniye
  • M-NM: Nautical mile(s) Deniz mili
  • Kn : Knot(s) / Sürat (mil/saat)
  • N : North, Nothern / Kuzey
  • E : East, Eastern / Doğu
  • S : South, Southern / Güney
  • W : West, Western / Batı
  • NE : Northeast / Kuzey Doğu
  • SE : Southeast / Güney Doğu
  • NW : Northwest / Kuzey Batı
  • SW : Southwest / Güney Batı
Harita Sembolleri - Haritadaki Semboller, İsimleri, Lejant İşaretleri, Kısaltmaları ve Anlamları

Dip Yapısı

  • S : Sand/ Kum
  • M : Mund / Çamur
  • Cy; Cl : Clay / Balçık
  • Si : Silt / Alüvyon
  • St : Stones/ Taşlık
  • G : Gravel / İnce Çakıl
  • P : Pebbles / Orta Çakıl
Harita Sembolleri - Haritadaki Semboller, İsimleri, Lejant İşaretleri, Kısaltmaları ve Anlamları
  • Cb : Cobbles / Büyük Çakıl – Taş Parçları
  • Rk : Rock; Rocky / Kaya, Kayalık
  • Co : Coral / Mercan
  • Sh : Shells / Kabuk
  • S/M : Two Layers / İki kat ( Sand over mund / Kum ve çamur)
  • WD : Weed / Otluk- Kelp / Yosun
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