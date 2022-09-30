Giriş Tarihi: 30.09.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 11:41

Harita Sembolleri - Haritadaki Semboller, İsimleri, Lejant İşaretleri, Kısaltmaları ve Anlamları

Harita sembolleri trafiğe çıkan herkesin iyi bilmesi gereken işaretlerdir. Günümüzde bir yere gidip gelirken kullandığımız navigasyon cihazları aslında haritaları hala ne kadar çok kullandığımızın bir göstergesidir. Sadece ulaşım alanında değil, birçok alanda kullanılan haritalar, o alanla ilgili bilgi aktarımı sağlar. Bu kapsamda harita sembolleri ve anlamları o alana dair bilgi edinmeyi kolaylaştırır. Peki haritadaki semboller ve isimleri nelerdir? İşte lejant işaretleri kısaltmaları ve anlamları…